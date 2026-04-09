Ogień odciął drogę ucieczki, w oknie stała matka z dzieckiem. Dh Grzegorz Bazylewicz uratował im życie

Zuzanna Sekuła
2026-04-09 16:09

W ogarniętym pożarem budynku w Wołominie uwięziona została młoda kobieta wraz ze swoim dwuletnim maluchem. Wołanie o ratunek dobiegające z okna usłyszał druh Grzegorz Bazylewicz z OSP w Zagościńcu (powiat wołomiński), który natychmiast ruszył do działania. Dzięki jego szybkiej reakcji i odwadze udało się uratować poszkodowanych. W miniony czwartek (9 kwietnia 2026 r.) ratownik odebrał prestiżowe wyróżnienie, zostając Strażakiem Miesiąca.

Strażak uratował życie dziecku
Galeria zdjęć 14
Radio ESKA Google News
  • Koszmar w Wołominie: ogień uwięził w wielorodzinnym budynku przerażoną matkę z malutkim dzieckiem.
  • Druh Grzegorz Bazylewicz z jednostki OSP Zagościniec przeprowadził skuteczną akcję ratunkową.
  • Bohaterska postawa ratownika została nagrodzona prestiżowym tytułem Strażaka Miesiąca.

Polecany artykuł:

Ogień uwięził mieszkańców w bloku przy Błotnej w Wołominie

Wieczorem, 29 grudnia 2025 roku, w wołomińskim bloku przy ulicy Błotnej rozegrał się prawdziwy koszmar, gdy na parterze wybuchł potężny pożar. Z jednego z płonących lokali ratownicy wydobyli dwie osoby - kobietę oraz mężczyznę, którzy po opatrzeniu przez załogę pogotowia zostali przetransportowani do placówek medycznych. Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W międzyczasie trwała ewakuacja pozostałych pięter.

To właśnie z okna na poddaszu wychylała się zdesperowana młoda kobieta, która kurczowo ściskała dwuletnie dziecko. Przerażona matka głośno błagała o ratunek, ponieważ dym całkowicie zablokował możliwość ucieczki klatką schodową.

Polecany artykuł:

Grzegorz Bazylewicz z OSP Zagościniec ratuje matkę i dziecko w Wołominie

Do akcji włączyły się kolejne zastępy straży, a wśród interweniujących znalazł się druh Grzegorz Bazylewicz z OSP Zagościniec. Okoliczności okazały się niezwykle wymagające. Nie można było użyć podnośnika koszowego ze względu na nisko zwisające kable energetyczne. Trzeba było działać natychmiast, więc strażak sięgnął po zwykłą drabinę. Najpierw zniósł na dół dwuletnie dziecko i przekazał je ratownikom, a potem wrócił po matkę. Ostrożnie sprowadził ją na ziemię.

Sonda
Czy kiedykolwiek chciałeś(aś) zostać strażakiem?

Tytuł Strażaka Miesiąca dla Grzegorza Bazylewicza

Bohaterska akcja druha Grzegorza Bazylewicza została doceniona przez władze Mazowsza. Strażak ochotnik z Zagościńca w czwartek (9 kwietnia) otrzymał wyróżnienie i został Strażakiem Miesiąca stycznia 2026 roku.

Polecany artykuł:

- W jednej chwili wykazał się ogromnym sercem i odwagą, ratując to, co najcenniejsze - życie matki i jej dziecka. Jesteśmy dumni, że tacy ludzie służą naszej społeczności - podkreślił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Słów uznania nie kryła również Anna Brzezińska, zasiadająca w zarządzie województwa.

- Odwaga i szybka reakcja uratowały życie matki i jej dziecka. To bohaterstwo zasługujące na najwyższy szacunek.

Nagroda dla strażaka z OSP Zagościniec za 25 lat służby

Druh Grzegorz Bazylewicz działa w OSP od 25 lat, a od 17 lat jest także strażakiem zawodowym. Jak przyznaje, to wyróżnienie jest dla niego dużym powodem do dumy i radości.

- Przez lata czytałem o historiach kolegów odznaczanych tym tytułem. Teraz sam znalazłem się w tym gronie. To dla mnie ogromny zaszczyt.

W nagrodę za odwagę i profesjonalizm otrzymał dyplom, list gratulacyjny oraz 4 tysiące złotych.

Wołomin
Strażak Miesiąca
Mazowieckie