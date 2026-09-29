System informatyczny w UCK WUM padł. Lekarze nie mogą pracować

Spore komplikacje w funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z powodu usterki sieciowej personel medyczny stracił możliwość wglądu w historie chorób pacjentów.

W konsekwencji spora część zaplanowanych konsultacji musiała zostać wstrzymana. Chorzy okupują szpitalne korytarze, a wielu z nich dotarło do stolicy z najodleglejszych zakątków kraju.

Informację o zamieszaniu w warszawskiej placówce przekazało radio RMF FM. Do dziennikarzy rozgłośni napisał pan Adam, relacjonując trudne położenie osób czekających na pomoc lekarską.

– Rodzice z dziećmi czekają na korytarzach, a lekarze nie mogą nic zrobić. Człowiek jedzie ponad 300 km i nie wie, o której wróci do domu i czy przypadkiem nie będzie musiał przyjechać jeszcze raz na kolejny termin – napisał.

Zastój spowodowany jest usterką szpitalnego oprogramowania. Z powodu braku łączności medycy nie mogą zweryfikować kluczowych informacji o chorych, bez których nie da się bezpiecznie i poprawnie przeprowadzić konsultacji.

W rzeczywistości przekłada się to na olbrzymie kłopoty w bieżącej działalności wybranych gabinetów. Osoby wpisane w grafik poradni muszą mierzyć się z wizją wielogodzinnego postoju lub przymusem ustalenia całkowicie nowej daty spotkania ze specjalistą.

Z informacji udostępnionych przez przedstawicielkę warszawskiego centrum wynika, że usterka nie jest efektem działania hakerów. Mowa o błędzie sprzętowym, nad którym pieczę przejęli technicy zewnętrznej spółki IT. Trwają intensywne działania mające na celu przywrócenie sprawności całego układu.

Pacjenci UCK WUM koczują pod gabinetami

Z ciężarami informatycznej zapaści mierzą się głównie osoby, które były umówione na rutynowe kontrole w tutejszych poradniach specjalistycznych. Niejednokrotnie to chorzy przybywający do stolicy spoza województwa, dla których dotarcie do szpitala wymagało przebycia kilkuset kilometrów.

Dla pacjentów siedzących pod drzwiami gabinetów to nie tylko stracone minuty w oczekiwaniu na jakąkolwiek decyzję. Jeśli konsultacje zostaną oficjalnie odwołane, chorzy będą zmuszeni ponieść kolejne koszty i zorganizować nową podróż do Warszawy w innym terminie.

Największe niedogodności dotykają rodziców z małoletnimi oraz osoby organizujące uciążliwe przejazdy z odległych punktów na mapie kraju. Przedstawiciele lecznicy zastrzegają jednak, że usterka sieci nie doprowadziła do całkowitego paraliżu działalności medycznej.

Źródło: RMF FM