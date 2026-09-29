St. kpt. Milena przez lata ratowała innych. Teraz sama potrzebuje pomocy. "Nie pozwólcie nam długo czekać"

Milena Bulwan od 2013 roku służy w Komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie.

Obecnie jest naczelnikiem wydziału operacyjnego, wcześniej pełniła m.in. funkcję oficera prasowego.

We wrześniu zdiagnozowano u niej chorobę wymagającą długiego leczenia i przeszczepu szpiku.

Strażacy apelują o rejestrowanie się w bazie potencjalnych dawców.

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Przez lata była na pierwszej linii

St. kpt. Milena Bulwan rozpoczęła służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Sochaczewie w 2013 roku, po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Początkowo wyjeżdżała do akcji i niosła pomoc mieszkańcom powiatu. Z czasem awansowała na kolejne stanowiska, aż objęła funkcję naczelnika wydziału operacyjnego. Przez lata była również oficerem prasowym sochaczewskiej komendy. Jej koledzy podkreślają, że zawsze można było na nią liczyć, także wtedy, gdy zadania wymagały zaangażowania poza służbą.

Teraz sama potrzebuje pomocy

We wrześniu życie Mileny nagle się zmieniło. Zdiagnozowano u niej chorobę, której leczenie będzie wymagało wielu miesięcy i zaangażowania lekarzy. Strażaczka rozpoczęła leczenie w jednym z warszawskich szpitali. Następne badania przyniosły kolejną trudną wiadomość. Milena będzie potrzebowała przeszczepu szpiku. Sama wcześniej regularnie oddawała krew i zgłosiła się jako potencjalny dawca. Dziś to ona potrzebuje osoby, która okaże się jej genetycznym „bliźniakiem”.

Strażacy proszą: zarejestruj się jako dawca

Koledzy Mileny zwrócili się z apelem do wszystkich, którzy mogą zostać potencjalnymi dawcami. Rejestracja w bazie jest bezpłatna, bezbolesna i można ją rozpocząć przez zamówienie pakietu rejestracyjnego do domu. W jego ramach pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policzka, a następnie odsyła próbkę. Link do rejestracji: https://www.dkms.pl/zarejestruj-sie-teraz