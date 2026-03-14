Ogromny pożar lasu pod Wyszkowem. Żywioł pochłonął już kilkadziesiąt hektarów

Potężny pożar trawi tereny leśne oraz łąki na terenie województwa mazowieckiego, zajmując już kilkadziesiąt hektarów.

Porywisty wiatr znacząco utrudnia akcję gaśniczą, jednak ratownicy gwarantują bezpieczeństwo okolicznych zabudowań.

W miejscowości Pionki doszło do dramatu, gdzie pięćdziesięcioletni mężczyzna stracił życie po utracie panowania nad ogniem.

Pożar pod Wyszkowem. Strażacy walczą o uratowanie lasu

Służby odebrały zawiadomienie o pożarze dokładnie o godzinie 10:17. Od tamtej pory ratownicy nieustannie zmagają się z żywiołem trawiącym dwudziestopięciohektarowy obszar leśny i łąkowy. W rejonie zdarzenia pracuje kilkadziesiąt zastępów strażackich dysponujących ciężkim sprzętem specjalistycznym, którzy próbują opanować sytuację.

"- Sytuacja wciąż nie została opanowana, pożar cały czas się rozprzestrzenia ze względu na silny i porywisty wiatr - przekazał st. kpt. Daniel Wachowski z wyszkowskiej straży pożarnej."

Przedstawiciele służb ratunkowych zapewniają jednocześnie, że obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla pobliskiej infrastruktury mieszkaniowej, a w wyniku samego incydentu w powiecie wyszkowskim nikt nie ucierpiał.

Śmierć 50-latka w Pionkach. Służby ostrzegają przed wypalaniem traw

Funkcjonariusze policji oraz straży pożarnej nieustannie przypominają o ogromnym ryzyku związanym z wiosennym wypalaniem traw i utylizacją odpadów na otwartym terenie. Tego rodzaju nieodpowiedzialne praktyki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego, doszczętnie niszczą lokalny ekosystem i zagrażają okolicznemu mieniu.

Konsekwencje takich bezmyślnych działań okazały się tragiczne w miniony piątek w mazowieckich Pionkach. Pięćdziesięcioletni mieszkaniec zmarł w wyniku odniesionych obrażeń termicznych. Z dotychczasowych ustaleń śledczych jasno wynika, że mężczyzna prawdopodobnie usiłował spalić suche pozostałości roślinne lub śmieci, po czym płomienie błyskawicznie wymknęły się spod jego kontroli i doprowadziły do tragedii.