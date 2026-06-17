Ogromny sukces młodego wędkarza. Marcel zachwycił na ogólnopolskiej scenie

Marcel Witkowski błyszczy w kategorii U12

W dniach 12–14 czerwca 2026 roku w Rydzynie spotkało się 63 zawodników z 23 drużyn, wyłonionych w trudnych eliminacjach. Wśród nich — reprezentant Gminy Paprotnia, Marcel Witkowski. Startując w kategorii U12, zaprezentował niezwykle równą i dojrzałą formę. Stabilne wyniki w obu turach zawodów pozwoliły mu uplasować się na wysokim 5. miejscu w klasyfikacji generalnej.

To ogromny powód do dumy dla lokalnej społeczności, szkoły oraz całego środowiska wędkarskiego regionu.

Drużyna Okręgu PZW Siedlce z tytułem II Wicemistrzów Polski

Marcel nie tylko indywidualnie zachwycił formą. Jako członek reprezentacji Okręgu PZW Siedlce dołożył swoją cegiełkę do zdobycia przez drużynę 3. miejsca w klasyfikacji zespołowej. Tym samym ekipa została II Wicemistrzem Polski.

Na sukces zapracowali również jego koledzy:

Stanisław Koszałko — kategoria U14, Koło nr 8 Łosice

Konrad Drozd — kategoria U16, Koło nr 28 Łochów

To młodzi pasjonaci, którzy udowodnili, że wędkarstwo to nie tylko hobby, ale także sport wymagający koncentracji, techniki i odporności psychicznej.

Wsparcie trenerów i opiekunów kluczem do sukcesu

Na szczególne słowa uznania zasługuje również Maciej Tomaszewski, dyrektor ZSP w Hołubli, który podczas mistrzostw pełnił funkcję kierownika ekipy oraz II trenera. Jego zaangażowanie, wsparcie i profesjonalne podejście pomogły młodym zawodnikom odnaleźć się w atmosferze ogólnopolskiej rywalizacji.

Gratulacje dla młodych mistrzów

Sukces Marcela i całej drużyny to dowód na to, że pasja, systematyczność i odpowiednie wsparcie potrafią przynieść imponujące efekty. Gmina Paprotnia, szkoła w Hołubli oraz Okręg PZW Siedlce mają powody do dumy — wychowują młodych sportowców, którzy z powodzeniem reprezentują region na najwyższym poziomie.

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