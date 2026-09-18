On w "Nigdy w życiu!" skradł całe show. Warszawiacy uwielbiają to miejsce od ponad 20 lat

Warszawski most zagrał w komedii romantycznej "Nigdy w życiu!"

Polska kinematografia XXI wieku wręcz nie mogłaby istnieć bez "Nigdy w życiu!". Ekranizacja z 2004 roku zapoczątkowała w naszym kraju prawdziwy boom na komedie romantyczne i do dzisiaj cieszy się niezwykłą sympatią publiczności.

Film na podstawie książki Katarzyny Grocholi wyreżyserował Ryszard Zatorski. W obsadzie znaleźli się najwybitniejsi polscy aktorzy, w tym m.in. Danuta Stenka, Artur Żmijewski, Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski oraz zmarły niedawno Jan Frycz.

Widzowie z pewnością mają w pamięci najważniejszy moment całej fabuły. To właśnie wtedy główni bohaterowie, po serii zawirowań, wpadają na siebie w ulewnym deszczu. Klimatu tej scenie dodawała muzyka – w tle słychać piosenkę "Opowieść" w wykonaniu Edyty Bartosiewicz.

Za scenerię dla tych emocjonujących kadrów posłużył Most Świętokrzyski w Warszawie. Obiekt zaprezentował się w kamerze tak doskonale, że niektórzy z uśmiechem stwierdzali, iż to on zagrał najlepiej z całej ekipy. Warto zauważyć, że podczas kręcenia zdjęć podwieszana konstrukcja była nowością w krajobrazie stolicy, gdyż oddano ją do użytku zaledwie cztery lata wcześniej, w 2000 roku. Przejęła ona funkcje tymczasowego mostu Syreny, wzniesionego przez wojsko na krótki czas, który jednak służył Warszawiakom przez ponad półtorej dekady.

Film "Nigdy w życiu!" doczeka się kolejnej części

Popularność "Nigdy w życiu!" nie słabnie, a film przyciąga przed ekrany coraz młodsze roczniki. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie pracami nad nową częścią kinowego hitu. W ostatnich tygodniach w mediach trwała gorąca dyskusja na temat ewentualnego powrotu Joanny Jabłczyńskiej. Zastanawiano się, czy aktorka powinna ponownie zagrać Tosię, córkę głównej postaci.

Ostatecznie ogłoszono, że w dorosłą Tosię wcieli się Agnieszka Żulewska, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Widzowie z niecierpliwością oczekują na debiut nowej produkcji zatytułowanej „Właśnie, że tak!”. Premiera zaplanowana jest na przyszły rok. Będzie to doskonała okazja, aby sprawdzić, czy urok i magia "Nigdy w życiu!" nadal działają na publiczność.

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