Wiceprezydentka przyszła do pracy i zastała pobojowisko. Sufit runął na biurko

Zapadł się sufit w gabinecie wiceprezydent Ostrołęki

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w historycznym gmachu urzędu miasta w Ostrołęce (województwo mazowieckie). O sprawie poinformowali w sieci miejscy urzędnicy, dołączając fotografie zrujnowanego pomieszczenia. Zobaczyliśmy tam stertę odłamków na meblach i posadzce, a także potężną dziurę w suficie. Elementy stropu i tynk spadły prosto na wyposażenie biura. Gdyby doszło do tego w czasie funkcjonowania urzędu, wiceprezydent mogłaby zostać ranna.

„Poza godzinami pracy urzędu doszło do oberwania znacznego fragmentu sufitu. Część tynku i elementów stropu spadła bezpośrednio na meble i wyposażenie gabinetu. Na szczęście zdarzyło się to w czasie, kiedy nikogo nie było w pomieszczeniu i nikt nie ucierpiał” - czytamy w komunikacie władz Ostrołęki.

Zaraz po tym zdarzeniu pokój całkowicie wyłączono z eksploatacji, a następnie posprzątano ze spadłego gruzu. Rozpoczęto już naprawianie zniszczeń, a pomieszczenie jest przygotowane do dalszych prac.

Sprawdzają pozostałe pomieszczenia w ratuszu w Ostrołęce

Incydent z urwanym sufitem natychmiast zmobilizował urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie budynku. Służby techniczne ruszyły na kontrolę innych rewirów magistratu, by zweryfikować, czy podobne zagrożenie nie czai się w kolejnych gabinetach, na korytarzach lub w punktach, gdzie obsługiwani są obywatele.

„To zdarzenie traktujemy bardzo poważnie. Niezwłocznie przystąpiono do oczyszczenia pokoju i naprawy uszkodzeń. Sprawdzamy również, czy w innych częściach budynku nie występuje podobne zagrożenie. Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców korzystających z urzędu” - czytamy w komunikacie.

Ratusz w Ostrołęce w fatalnym stanie. Czeka na remont

Włodarze miasta z Ostrołęki nie ukrywają, że kondycja magistratu od wielu lat woła o pomstę do nieba i wymaga radykalnych kroków. Od dłuższego czasu historyczny gmach nie doczekał się kompleksowych napraw, a wszystko kończyło się na łataniu dziur i doraźnych interwencjach.

„Jednocześnie ta sytuacja bardzo wyraźnie pokazuje problem, o którym mówimy od dłuższego czasu. Ostrołęcki ratusz wymaga kompleksowego remontu. Budynek od wielu lat nie był gruntownie modernizowany. Wykonywano oczywiście niezbędne naprawy bieżące, ale w przypadku obiektu w takim wieku i złym stanie technicznym nie można w nieskończoność ograniczać się do doraźnego usuwania kolejnych problemów” - brzmi treść wpisu na platformie Facebook.

Do tej pory nie podano oficjalnego powodu oberwania się sufitu. Konieczna będzie do tego fachowa ekspertyza techniczna. Na ten moment nie wiadomo, czy zawinił sędziwy wiek materiałów, woda, stan samej konstrukcji, czy jeszcze inne zjawiska.

Remont w urzędzie w Ostrołęce zaplanowany

Urzędnicy z Ostrołęki zapewniają, że przygotowania do wielkiego remontu wystartowały jeszcze przed tym groźnym zajściem. Magistrat zdołał już zabezpieczyć fundusze zewnętrzne i podpisać stosowne dokumenty na realizację tej inwestycji. Sama modernizacja ma ruszyć w 2027 roku, choć precyzyjnego planu prac jeszcze nie ma.

Trzeba pamiętać, że odnowienie zabytkowego budynku to wyzwanie. Cały proces musi zostać szczegółowo skonsultowany z konserwatorem zabytków. Celem jest nie tylko poprawa bezpieczeństwa i standardu gmachu, ale też ocalenie jego historycznego klimatu.

W czasie trwania remontu nie obejdzie się bez wyprowadzki, przynajmniej w pewnym stopniu, do nowej lokalizacji. Gdzie tymczasowo zasiądą urzędnicy i jak będzie wyglądać przyjmowanie interesantów – tych informacji władze Ostrołęki na razie nie zdradzają.