Oszustwo „na wypadek” w Raciążu. Seniorka miała stracić 50 tysięcy złotych

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się pod koniec marca 2026 roku na terenie gminy Raciąż. Do 69-letniej kobiety zadzwoniła rzekoma siostrzenica, która z płaczem opowiadała o spowodowaniu tragicznego wypadku drogowego. Chwilę później telefon przejęła inna kobieta, która przedstawiła się jako policjantka i potwierdziła całą historię. Fałszywa funkcjonariuszka wywierała presję na seniorce, przekonując, że tylko natychmiastowa wpłata pieniędzy uchroni jej krewną przed poważnymi konsekwencjami prawnymi. Pod wpływem ogromnego stresu kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych i zapakowała je do reklamówki, gotowa przekazać je nieznajomej osobie.

Interwencja policji w ostatniej chwili. Funkcjonariusze uratowali oszczędności 69-latki

W czasie gdy oszuści instruowali seniorkę, prawdziwi policjanci z komendy w Płońsku i posterunku w Raciążu otrzymali kluczową informację. Wynikało z niej, że pod adresem zamieszkania 69-latki może dojść do próby wyłudzenia pieniędzy. Patrol natychmiast udał się na miejsce, docierając w decydującym momencie. Kobieta, widząc podjeżdżający samochód, wyszła z domu z przygotowaną gotówką, będąc przekonana, że to umówiony kurier. Dopiero rozmowa z policjantami uświadomiła jej, że o mały włos nie padła ofiarą oszustwa i właśnie uratowała oszczędności swojego życia.

38-latek z Warszawy aresztowany. To on miał odebrać pieniądze

Sprawą zajęli się kryminalni, którzy rozpoczęli intensywne działania operacyjne w celu namierzenia sprawców. Ustalili, że mężczyzną wyznaczonym do odebrania gotówki był 38-letni mieszkaniec Warszawy. Tego dnia pojawił się on w okolicy domu seniorki, jednak najprawdopodobniej spłoszył się i ostatecznie zrezygnował z odbioru pakunku. Funkcjonariusze pojechali do jego miejsca zamieszkania i 23 kwietnia 2026 roku dokonali zatrzymania. W trakcie przeszukania jego mieszkania zabezpieczono telefony komórkowe i inne dowody mogące mieć związek z przestępstwem.

Tymczasowy areszt dla oszusta. Sprawa jest rozwojowa

Zatrzymany 38-latek usłyszał już zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu surowa kara. Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Płońsku podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. To jednak nie koniec sprawy, ponieważ ma ona charakter rozwojowy. Policjanci z Płońska intensywnie pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem pozostałych osób, które brały udział w tej zorganizowanej próbie wyłudzenia pieniędzy.

Policja apeluje o ostrożność. Jak nie stać się ofiarą oszustwa „na policjanta”?

Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Przestępcy wykorzystują silne emocje i zaufanie, aby okraść swoje ofiary. Należy pamiętać, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani nie informują telefonicznie o szczegółach prowadzonych akcji. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu z prośbą o gotówkę, należy natychmiast zakończyć rozmowę, a następnie zweryfikować informację, dzwoniąc do rodziny lub bezpośrednio na numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl

