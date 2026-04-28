Dramatyczna akcja ratunkowa w tramwaju. Pasażerka nagle upadła i dostała drgawek!

Akcja ratunkowa w stołecznym tramwaju

Sytuacja miała miejsce w piątek, 24 kwietnia, około godz. 12:20. W tramwaju linii 26 jadącym w kierunku Ronda Wiatraczna jedna z pasażerek nagle upadła i dostała drgawek. Na pomoc kobiecie ruszył asp. sztab. Krzysztof Malinowski, dzielnicowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, który akurat jechał na służbę. Podejrzewał, że mogła dostać ataku epilepsji. Dołączył do niego drugi pasażer.

- Wspólnymi siłami ułożyli pasażerkę, w pozycji bocznej bezpiecznej, by ochronić ją przed ewentualnymi urazami. Dzielnicowy powiadomił również ratowników medycznych i przekazał im niezbędne informacje o stanie zdrowia kobiety. Następnie zaalarmował motorniczego, który zatrzymał pojazd - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z KRP VI.

Dzielnicowy aż do czasu przyjazdu karetki stale monitorował funkcje życiowe kobiety i dbał o jej bezpieczeństwo. Zaopiekowana przez ratowników pasażerka, trafiła do szpitala.

Słowa uznania

Dzięki szybkiej reakcji oraz sprawnym działaniom policjanta i pasażera kobieta szybko otrzymała niezbędną pomoc medyczną.

- Postawa naszego dzielnicowego jest dowodem stałej gotowości do niesienia pomocy każdej osobie, która znalazła się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. To kolejna sytuacja, w której nasz policjant stanął na wysokości zadania, by ochronić czyjeś życie i zdrowie. Wyrazy uznania należą się również pasażerowi, który nie pozostał bierny i również zaangażował się w pomoc kobiecie - stwierdziła nadkom. Onyszko.

