Oto najpopularniejszy przystanek w Warszawie w 2025 roku

W minionym roku w Warszawie pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego wykonali łącznie ponad 932 milionów przejazdów. Codziennie w godzinach szczytu wyjeżdżało na ulice i tory ponad 1 400 autobusów, 451 składów tramwajowych, 62 składy metra i 31 SKM. Najpopularniejsze były autobusy – 420 813 835 przejazdów, zaś na drugim miejscu znalazły się tramwaje – 248 506 923 przejazdy.

Wśród tych imponujących statystyk podanych przez Zarząd Transportu Miejskiego zabrakło jednak informacji o przystankach dominujących na mapie stolicy pod kątem liczby pasażerów z nich korzystających. Nasza redakcja zwróciła się zatem do zarządcy miejskiego transportu z prośbą o statystyki w tej sprawie.

Okazało się, iż w 2025 najwięcej osób skorzystało w Warszawie z przystanku - a w zasadzie to z zespołu przystankowego - Dworzec Centralny, na który składa się cała sieć miejsc, w których zatrzymują się zarówno miejskie autobusy, jak i tramwaje.

W 2025 wykonano tutaj 10,3 mln operacji (suma operacji wejść i wyjść na danym zespole przystankowym).

Zespół przystankowy Dworzec Centralny

Pierwsze miejsce w rankingu frekwencyjnym za 2025 rok nie może być zaskoczeniem - Dworzec Centralny to, jak sama nazwa wskazuje, prawdziwe serce Warszawy i miejsce, które każdego dnia obsługuje tysiące pasażerów przybywających do i opuszczających stolicę Polski. Intensyfikacja ruchu wokół tego punktu jest więc w pełni zrozumiała i naturalna.

Dworzec Centralny był też liderem przed rokiem, gdy pytaliśmy o najpopularniejsze przystanki w wybrany, styczniowy dzień roboczy. Wygrał wtedy w kategorii: zintegrowane zespoły przystankowe.

Na pomoc było za późno. Tajemnicza śmierć na przystanku w Warszawie:

7

Najbardziej romantyczny przystanek w Polsce