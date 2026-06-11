Parada Równości przejdzie przez Warszawę. Szykują się poważne zmiany w ruchu

Parada Równości 2026 w Warszawie. Kiedy? Trasa

Historia Parady Równości w stolicy sięga 2001 roku. Od tamtej pory manifestanci regularnie pojawiają się na warszawskich ulicach, by głośno dopominać się o prawa nie tylko osób LGBTQ+, ale również wszystkich innych mniejszości. W tym roku wydarzenie odbędzie się w sobotę, 13 czerwca.

Centrum wydarzeń będzie Miasteczko Równości zlokalizowane w Parku Świętokrzyskim tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Od 11:00 będą tam stacjonować przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Skupią się oni na takich tematach jak równość płci, prawa osób nieheteronormatywnych, rozwój samorządności obywatelskiej oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

W Miasteczku Równości nie zabraknie także atrakcji dodatkowych. Uczestnicy będą mogli spędzić czas w strefach relaksu, wziąć udział w różnorodnych animacjach, podziwiać występy artystyczne, posłuchać koncertów i setów DJ-skich, a także spotkać się i porozmawiać z aktywistami.

Główny punkt programu, czyli kolorowy marsz, wyruszy około godziny 14:00 z ulicy Świętokrzyskiej, kierując się w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Trasa pochodu poprowadzi uczestników przez ulice: Miodową, Senatorską, Plac Teatralny i Marszałkowską. Manifestanci zakończą swój przemarsz na ulicy Świętokrzyskiej, wracając do punktu startu. Zakończenie zgromadzenia przewidywane jest na godzinę 16:30.

„Tegoroczna trasa Parady Równości w Warszawie to głęboko przemyślany i naładowany symbolicznie manifest obecności osób LGBTQ+ w samym sercu stolicy. Przejście tym konkretnym szlakiem, przez historyczne i polityczne centrum miasta, pokazuje, że społeczność queer nie kryje się na obrzeżach, ale dumnie i jawnie zajmuje przestrzeń kluczową dla polskiej tożsamości narodowej oraz społecznej” - czytamy na stronie wydarzenia.

Ulice zamknięte, autobusy na objazdach

Organizacja tak dużego wydarzenia wiąże się ze znacznymi utrudnieniami dla kierowców i osób korzystających z komunikacji miejskiej w sobotę. Zmiany w organizacji ruchu rozpoczną się już wczesnym rankiem, kiedy to policja przystąpi do sukcesywnego wyłączania z ruchu kolejnych odcinków dróg.

Według informacji służb, już około godziny 6:00 rano zamknięta zostanie jezdnia ulicy Emilii Plater w kierunku Świętokrzyskiej. Przejazd na odcinku między Alejami Jerozolimskimi a ulicą Świętokrzyską będzie niemożliwy, ponieważ to właśnie tam zaczną się formować platformy i pojazdy uczestniczące w paradzie.

Kolejne wyłączenia zaplanowano na godzinę 9:30, kiedy to zamknięciu może ulec jezdnia ulicy Świętokrzyskiej przylegająca do Pałacu Kultury i Nauki. Na odcinku od ulicy Emilii Plater do Marszałkowskiej ruch pojazdów zostanie całkowicie wstrzymany.

Zgodnie z komunikatem warszawskiego ratusza, ostateczne decyzje dotyczące zamykania poszczególnych ulic na bieżąco będą podejmować funkcjonariusze policji zabezpieczający manifestację. Warto podkreślić, że wyłączone z ruchu mogą być nie tylko ulice bezpośrednio znajdujące się na trasie Parady Równości, ale również dochodzące do nich arterie poprzeczne, takie jak Bielańska, Królewska czy Plac Bankowy.

W związku z utrudnieniami, pasażerowie transportu publicznego muszą przygotować się na zmiany w sobotę. Linia autobusowa 178 przez cały dzień będzie kursować na skróconej trasie, jeżdżąc tylko ze Skoroszy do Ronda Daszyńskiego.

Po zamknięciu jezdni ulicy Emilii Plater, autobusy linii: 100, 117, 160, 507 i 521 zostaną skierowane na objazdy wytyczone Alejami Jerozolimskimi oraz Aleją Jana Pawła II.

Podczas samej Parady Równości, trasy objazdowe dla linii: 100, 117, 160, 507 i 521 zostaną utrzymane. Dodatkowo przez Aleje Jerozolimskie zaczną kursować autobusy linii: 106, 107, 111, 117, 171 i 520 (warto jednak pamiętać, że dojadą one jedynie do Dworca Centralnego).

Natomiast linie autobusowe: 116, 180 i 503 zostaną skierowane trasą przez Sanguszki, Wisłostradę, Karową, Dobrą, Zajęczą, Topiel, Kruczkowskiego i Książęcą. Autobusy numer: 128, 151 i 175 zakończą swój bieg na przystanku Centrum, a linia 518 dojedzie jedynie do pętli Esperanto.

Jedyną dobrą wiadomością dla podróżujących po Warszawie jest to, że między godziną 12:00 a 19:00 pociągi obu linii metra będą kursować z większą częstotliwością.

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