Dzieci pobiegną dla dzieci. Poland Business Run Kids w Warszawie i Krakowie

Tegoroczna odsłona PBR Kids zawita 30 sierpnia 2026 roku na warszawskie Lotnisko Bemowo, a 5 i 6 września 2026 roku zagości w krakowskim Parku Jordana. Zawody w obu lokalizacjach odbędą się pomiędzy godziną 13:00 a 14:00. Pieniądze z opłat startowych zasilą konto Fundacji Poland Business Run i pomogą sfinansować turnusy rehabilitacyjne dla najmłodszych. Wśród beneficjentów znajduje się sześcioletnia Matylda z Wrocławia. Dziewczynka po ciężkiej sepsie musiała przejść amputację podudzi, ale mimo to pozostaje niezwykle aktywna – pływa, jeździ konno i marzy o zdobyciu Korony Gór Polski. Pomoc trafi również do trzynastoletniego Kuby z Limanowej, zmagającego się z poważnymi wadami układu ruchu. Nastolatek przeszedł już tuzin operacji i wymaga nieustannej rehabilitacji. Zebrane środki ułatwią mu naukę chodzenia i zadbanie o postawę. Mimo braku prawej dłoni i przedramienia, Kuba z pasją gra na gitarze.

– Dzieci, które staną na starcie, pobiegną dla swoich rówieśników potrzebujących wsparcia w rehabilitacji, powrocie do sprawności lub codziennym funkcjonowaniu. To prosty i piękny sposób, aby już od najmłodszych lat pokazywać, że pomaganie może być radosne, bliskie i dostępne dla każdego – mówi Kamil Bąbel, dyrektor Fundacji Poland Business Run.

Dystanse PBR Kids 2026 dostosowane do wieku uczestników

Organizacja zawodów kładzie nacisk na zabawę i dobre samopoczucie dzieci, odkładając na bok rywalizację. Trasy są dopasowane do wieku, a uczestnicy nie są oceniani na podstawie czasu. W przypadku najmłodszych pociech dozwolony jest wspólny bieg z rodzicem lub opiekunem, co ma zagwarantować bezstresową atmosferę i świetną rozrywkę dla całej rodziny.

Prawo startu mają dzieci urodzone pomiędzy 2014 a 2025 rokiem. Odległość do pokonania zależy od rocznika. Najmłodsi (2023-2025) zmierzą się z dystansem 50 metrów, starsze grupy pobiegną na 100 i 200 metrów, natomiast dla dzieci w wieku 10-12 lat (2014-2016) przygotowano 400-metrową trasę.

– Dla wielu dzieci będzie to pierwszy bieg z numerem startowym, pierwsza meta i pierwszy medal. Mamy nadzieję, że będzie to także początek pięknej przygody ze sportem. W Medicover Sport wierzymy, że warto zachęcać najmłodszych do aktywności i dawać im możliwość odkrywania różnych dyscyplin. Dlatego cieszymy się, że jako Sponsor Główny możemy wspierać PBR Kids – wydarzenie, które pokazuje, że bieganie może nie tylko dawać frajdę, ale też pomagać innym – mówi Anna Bogucka, Dyrektor Działu Medicover Sport, Wiceprezes Zarządu.

Zapisy na PBR Kids 2026 w Warszawie i Krakowie

Rejestracja rusza 1 lipca o 8:00 rano. Termin składania zgłoszeń upływa 27 sierpnia 2026 roku, jednak o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat. Formularze mogą wypełnić tylko prawni opiekunowie. Organizatorzy przygotowali łącznie tysiąc pakietów startowych: 200 w stolicy oraz po 400 na każdy z dwóch dni zmagań pod Wawelem.

Koszt wpisowego to 49 złotych. Cała ta kwota zostanie przekazana na cele charytatywne wspierane przez Poland Business Run. W zamian każdy zawodnik dostanie pamiątkową koszulkę oraz medal. Na terenie miasteczka biegowego na dzieci będą czekały dodatkowe atrakcje.

Harmonogram PBR Kids:

30 sierpnia (13:00–14:00) – Lotnisko Bemowo, Warszawa

5 września (13:00–14:00) – Park Jordana, Kraków

6 września (13:00–14:00) – Park Jordana, Kraków

Start w zawodach to znakomity sposób na zaszczepienie u najmłodszych miłości do sportu. Pełna oprawa biegowa, obejmująca numery startowe, profesjonalną metę i wsparcie publiczności, gwarantuje niezapomniane emocje bez presji na osiągnięcie jak najlepszego wyniku.

Chętni mogą zapisać swoje dzieci za pośrednictwem strony internetowej www.pbr.pl. Warto się pośpieszyć, ponieważ liczba miejsc jest mocno ograniczona.

Głównym partnerem tegorocznej edycji jest Medicover Sport, a wsparcia udzieliła również marka Mini Melts.

Patronat medialny nad imprezą objęło Radio ESKA.