PGE Projekt Warszawa celuje w mistrzostwo Polski. Piotr Gacek zapowiada walkę o europejskie puchary

Piotr Gacek podsumowuje sezon siatkarzy. Dlaczego doszło do zmiany trenera?

Mijający sezon był dla warszawskiej siatkówki czasem wielkich emocji i historycznych sukcesów. Zespół zajął trzecie miejsce w lidze, co daje mu prawo startu w prestiżowej Lidze Mistrzów w kolejnym roku. Prezes klubu, Piotr Gacek, nie kryje zadowolenia, choć przyznaje, że droga do tego sukcesu była wyboista. Drużyna grała nierówno, potrafiąc wygrać z najsilniejszymi rywalami, by zaraz potem stracić punkty z teoretycznie słabszymi przeciwnikami. Największym zaskoczeniem dla kibiców była jednak zmiana na stanowisku trenera w trakcie rozgrywek, kiedy to Tommy Tiilikainen zdecydował się odejść z zespołu.

Zmiana trenera wyniknęła z decyzji trenera. Tutaj chciałbym podkreślić, że to nie było ze strony klubu, że trener został odsunięty od drużyny. [...] On jest bardzo dużym profesjonalistą, jest osobą, która widziała, że w tym kierunku idąc miał bardzo ciekawy kierunek, jeśli chodzi o rozwój siatkówki i zmianę stylu. Jednak ta liga jest tak trudna i tak silna, tak mocna, że tak rygorystycznie wprowadzając te zmiany bez kosmetyki, ale tak naprawdę twardo i rygorystycznie, to widać były te problemy drużyny podczas pierwszej części sezonu – powiedział Piotr Gacek w lokalnej rozmowie dnia.

Po odejściu pierwszego trenera władze klubu zdecydowały się na odważny krok i nie szukały zastępcy z zewnątrz. Zarządzanie drużyną przejęli dotychczasowi asystenci: Kamil Nalepka oraz Bartek Kaczmarek. Decyzja ta okazała się trafna, ponieważ pod ich wodzą siatkarze utrzymali wysoką formę, co pozwoliło im walczyć o medale do samego końca sezonu.

Strategia PGE Projektu Warszawa. Klub stawia na stabilność i budowę marki

Warszawski klub przeszedł w ostatnich latach ogromną przemianę. Jeszcze niedawno głównym celem było po prostu przetrwanie na sportowej mapie Polski. Dziś, dzięki stabilizacji finansowej zapewnionej przez właścicieli i sponsorów, takich jak Polska Grupa Energetyczna, PGE Projekt Warszawa może planować swoje działania z dużym wyprzedzeniem. Strategia nie zakłada jednak przypadkowych sukcesów, ale powolne budowanie fundamentów, które pozwolą klubowi utrzymać się na szczycie przez wiele lat.

My jesteśmy na etapie strategii budowania fundamentów. Przeżywamy porażki ogromnie, osobiście ze mną na czele, bo jakby nie potrafię wydłubać DNA sportowego z siebie i często łapię się na tym, że jak obserwuję mecz z boku, czuję się, jakbym grał. Tak się ekscytuję zwycięstwem, jak po meczu, kiedy grałem. I tak samo przeżywam porażkę, jakbym grał – mówił prezes zarządu.

Dla władz klubu równie ważny co wynik sportowy jest rozwój organizacyjny i marketingowy. Celem jest stworzenie marki, która będzie przyciągać najlepszych siatkarzy nie tylko obietnicą wysokich zarobków, ale przede wszystkim prestiżem i profesjonalizmem. Piotr Gacek podkreśla, że zawodnik przychodzący do Warszawy ma czuć dumę z reprezentowania barw Projektu.

Czy będą nowe transfery? Prezes zapowiada walkę o złoto i wygraną w Lidze Mistrzów

Kibice z niecierpliwością czekają na informacje o nowych zawodnikach i nazwisko trenera, który poprowadzi zespół w nadchodzącym sezonie. Prezes Gacek na razie nie zdradza konkretów, odsyłając fanów do oficjalnych komunikatów w mediach społecznościowych, ale zapewnia, że drużyna będzie budowana z myślą o najwyższych celach. Ambicje klubu sięgają już nie tylko brązowych medali, ale realnej walki o mistrzostwo Polski i zwycięstwo w europejskich pucharach.

Strategię mamy jasną. Na przełomie kilku sezonów być najlepszym klubem w Polsce i oczywiście w przyszłym sezonie będziemy walczyć o Mistrzostwo Polski. I żeby mocno zbudować świadomą markę PGE Projektu Warszawa jako silnego, europejskiego klubu – zapowiedział Piotr Gacek.

Klub chce być gotowy na sukces na każdym polu. Zdaniem prezesa, uczestnictwo w tegorocznym turnieju Final Four Ligi Mistrzów w Turynie dało siatkarzom bezcenne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości. Nawet jeśli zwycięstwo w Europie nie przyjdzie od razu, systematyczne wzmacnianie składu i dbałość o szczegóły organizacyjne mają sprawić, że PGE Projekt Warszawa stanie się jednym z głównych faworytów każdych rozgrywek, w których bierze udział.