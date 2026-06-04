Pijana matka miała pod opieką dwumiesięczne niemowlę. Kobieta była poszukiwana

Pijana matka z Ursusa zatrzymana przy ulicy Giserskiej

Zaniepokojeni świadkowie zdarzenia zauważyli przy ulicy Giserskiej w stolicy kobietę, która wyraźnie nietrzeźwa sprawowała opiekę nad malutkim dzieckiem. Na miejsce błyskawicznie skierowano patrol z miejscowego komisariatu. Mundurowi bez trudu zlokalizowali 31-latkę.

- Świadkowie zdarzenia wskazali miejsce, w którym nietrzeźwa kobieta przebywa z dzieckiem. 31-latka została przebadana na zawartość alkoholu w organizmie z wynikiem ponad 2 promile. Ponadto była poszukiwana przez Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Kobieta została zatrzymana i doprowadzona do policyjnej celi - poinformowała sierż. Klaudia Śliwka.

Niemowlę przetransportowane do szpitala w Warszawie

Zaledwie dwumiesięczny maluch wymagał pomocy przedmedycznej już na miejscu zdarzenia. Ostatecznie zapadła decyzja, że dziecko musi zostać przetransportowane do placówki medycznej w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań. Na szczęście stan maleństwa nie zagrażał jego życiu i zdrowiu.

Zarzuty dla matki z Ursusa i interwencja sądu

Zatrzymana mieszkanka stolicy będzie musiała odpowiedzieć za narażenie swojego malucha na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Polskie prawo przewiduje za taki czyn karę pozbawienia wolności sięgającą nawet pięciu lat. O dalszej przyszłości odebranego niemowlęcia zdecyduje w najbliższym czasie Sąd Rodzinny, który dokładnie zbada całą sytuację opiekuńczą. Reprezentująca warszawskich mundurowych sierż. Klaudia Śliwka wystosowała przy tej okazji ważny apel do społeczeństwa.

- Jeśli masz podejrzenie, że dziecko znajduję się pod opieką osób nietrzeźwych-reaguj! Jeden telefon może zapobiec tragedii - zaapelowała sierż. Śliwka.

Sonda Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz? Rozmawiam z rodzicem. Wyjaśniam sytuację. Od razu dzwonię na policję. Nic nie robię. To nie moja sprawa.