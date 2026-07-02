Pijani katowali psa, zwierzę wyleciało przez okno! Sąd bezlitosny dla Łukasza i Magdy

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-02 13:25

Łukasz Z. i Magda C. zamienili życie swoich domowników w prawdziwy koszmar. Para znęcała się nad członkiem rodziny mężczyzny, a ich bezbronny pies stał się ofiarą niewyobrażalnego okrucieństwa, które zakończyło się wyrzuceniem zwierzęcia przez okno. Czworonóg nie przetrwał upadku, a zwyrodnialcy trafili przed sąd, który właśnie wydał prawomocny wyrok.

Skuty kajdankami mężczyzna obok leżącego na bruku psa. O wyroku za znęcanie się nad zwierzęciem czytaj w Eska Warszawa.
Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock areszt

Dramat przy ul. Niecałej w Warszawie

Wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami jednego z mieszkań na ulicy Niecałej w stolicy. Według śledczych Łukasz Z. miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec członka swojej rodziny, doprowadzając do jego obrażeń. Jego partnerka, Magda C., usłyszała z kolei zarzuty dotyczące dręczenia osoby, z którą dzieliła mieszkanie. Ten koszmar miał trwać od nieustalonego dnia marca do 16 maja 2025 roku.

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Wyrzucili czworonoga przez okno na bruk

Jednak na tym przestępcza działalność pary się nie kończyła, bo swoje frustracje wyładowywali także na nierasowym czworonogu. Jak ustaliła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, od marca do 11 maja 2025 roku oprawcy pod wpływem alkoholu regularnie pastwili się nad swoim psem.

Kobieta bezlitośnie kopała i uderzała zwierzaka, podczas gdy jej partner zadawał mu ciosy pięściami. Finał tego okrucieństwa nastąpił 11 maja, kiedy to Łukasz Z. w napadzie agresji wyrzucił bezbronne zwierzę z okna pierwszego piętra kamienicy. Pies uderzył w ziemię i zmarł na skutek wstrząsu spowodowanego niewydolnością krążeniową.

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Zapadły wyroki więzienia dla Łukasza Z. i Magdy C.

Wymiar sprawiedliwości nie okazał żadnego pobłażania dla sprawców. W połowie stycznia 2025 roku warszawski sąd rejonowy skazał Łukasza Z. na pięć lat za dręczenie domownika i trzy lata za maltretowanie psa, łącząc to ostatecznie w karę siedmiu lat za kratkami. Magda C. za swoje czyny wobec współlokatora dostała rok i trzy miesiące, a za znęcanie się nad zwierzęciem rok więzienia. W jej przypadku łączna kara wyniosła półtora roku pozbawienia wolności.

Dodatkowo oboje zostali surowo ukarani, jeśli chodzi o kontakt ze zwierzętami. Zgodnie z wyrokiem, mężczyzna nie będzie mógł posiadać psa przez 15 lat, a jego partnerka przez 5 lat. Sąd nakazał im też wpłacić nawiązkę na rzecz warszawskiego Schroniska Na Paluchu. Łukasz Z. musi przekazać 2 tysiące złotych, a Magda C. połowę tej kwoty.

Początkowo wyrok nie był ostateczny, ale sytuacja zmieniła się pod koniec czerwca bieżącego roku. Wtedy to Sąd Okręgowy podzielił zdanie sądu niższej instancji i rozwiał wszelkie wątpliwości co do winy oskarżonych.

- Wyrokiem Sąd Okręgowego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2026 roku sygn. akt X Ka 452/26, wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia V K 882/25 został utrzymany w mocy - poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

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