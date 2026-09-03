Tak nastolatkowie z Otwocka rozpoczęli rok szkolny. Dziewczyna miała problem z utrzymaniem równowagi

Pijani nastolatkowie z Otwocka z promilami

Na ten nietrzeźwy duet natrafili otwoccy policjanci.

„Podczas patrolu dzielnicowi zauważyli parę młodych ludzi wyrzucających puste butelki po alkoholu. Mundurowi podjęli interwencję" – przekazał oficjalnie podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Stróże prawa błyskawicznie odkryli, że nieletni spożywali wcześniej napoje wyskokowe, ponieważ wyraźnie zdradzał ich zapach. Finał policyjnego sprawdzania trzeźwości był wręcz zdumiewający. Zaledwie 15-letnia dziewczyna wydmuchała zawrotne 1,2 promila. Z kolei 16-latek osiągnął wynik na poziomie 0,6 promila.

Impreza z okazji pierwszego dzwonka zakończyła się przymusową wizytą w otwockiej komendzie. Funkcjonariusze niezwłocznie skontaktowali się z opiekunami prawnymi młodzieży, by ci osobiście odebrali swoje nietrzeźwe pociechy.

Sąd rodzinny w Otwocku zajmie się nieletnimi

Cały incydent znajdzie swój dalszy finał w wymiarze sprawiedliwości. Funkcjonariusze z odpowiedniego wydziału skompletowali wymaganą dokumentację, a o przyszłości pary i ewentualnych karach zadecyduje sąd rodzinny.

Otwoccy mundurowi po tym zdarzeniu wystosowali specjalny komunikat do wszystkich dorosłych. Wrzesień zazwyczaj obfituje w integracyjne zjazdy po letniej przerwie, które, jak udowadnia ten przypadek, mogą wymknąć się spod kontroli.

„Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi i reagujmy na wszelkie sygnały ostrzegawcze" – zaapelował stanowczo podkom. Patryk Domarecki.