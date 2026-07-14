Pijany wjechał koparką w ogrodzenie i drzewa. Chciał tylko zrobić zakupy w sklepie

Stare Płudy. Demolka z udziałem koparki

Do bulwersującego zdarzenia doszło w piątek, 10 lipca, w miejscowości Stare Płudy w gminie Somianka pod Wyszkowem. Przerażeni świadkowie obserwowali, jak koparka taranuje chodnik obok miejscowej kapliczki, a potem niszczy nawierzchnię, wjeżdża w ogrodzenie pobliskiej posesji i łamie trzy sosny. Sprawca natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia, ale świadkowie podążyli jego śladem i wezwali na miejsce policję.

Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli maszynę i zatrzymali jej operatora do rutynowej kontroli.

- W trakcie wykonywania czynności okazało się, że za kierownicą koparki siedział kompletnie pijany 39-latek. Jak tłumaczył policjantom, chciał pojechać tylko „do sklepu”. Badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie mężczyzny blisko 3 promile alkoholu. Ponadto okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami - poinformowała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

- W toku dalszych czynności policjanci ustalili również, że koparka, którą poruszał się 39-latek, nie posiadała obowiązkowego ubezpieczenia OC, w związku z czym nie powinna uczestniczyć w ruchu drogowym - dodała policjantka.

Sąd zadecyduje o losie 39-latka

Lekkomyślnego mężczyznę czekają poważne konsekwencje prawne. Odpowie za stworzenie zagrożenia na drodze, zniszczenie mienia, a także prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień oraz pod wpływem alkoholu. Kodeks karny przewiduje za takie przestępstwa nawet 3 lata więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i ogromną grzywnę. Wyrok w tej sprawie podejmie sąd.

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