Alarm w metrze. Pasażerowie utknęli. Trzy stacje zamknięte

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-16 9:38

Poranny przejazd metrem może potrwać dłużej. Na pierwszej linii warszawskiego metra wyłączono z ruchu trzy stacje po tym, jak na jednej z nich pozostawiono bagaż. ZTM organizuje zastępczą komunikację autobusową.

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Autor: Amadeusz Calik / Super Express Metro w Warszawie nie kursuje 1.07.2025 r. Jak dojechać do centrum, na Młociny i na Kabaty?
  • Zamknięte zostały stacje Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany.
  • Powodem utrudnień jest pozostawiony bagaż.
  • ZTM uruchamia autobusową komunikację zastępczą.

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Trzy stacje metra wyłączone z ruchu

W czwartek przed południem pasażerowie pierwszej linii metra napotkali poważne utrudnienia. O godz. 9:22 z ruchu wyłączono trzy stacje na północnym odcinku trasy: Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany. Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, przyczyną jest pozostawiony bagaż. Do czasu zakończenia działań odpowiednich służb pociągi nie obsługują tego fragmentu linii.

Rusza komunikacja zastępcza

Aby ułatwić pasażerom podróż, ZTM rozpoczął uruchamianie autobusowej komunikacji zastępczej. Ma ona zapewnić przejazd pomiędzy wyłączonymi stacjami do czasu przywrócenia normalnego ruchu metra.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty i uwzględnić możliwość wydłużonego czasu podróży.

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