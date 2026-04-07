Piorun uderzył w maszynę LOT-u. Samolot musiał pilnie zawrócić

Zofia Dąbrowska
2026-04-07 17:01

Maszyna Polskich Linii Lotniczych LOT lecąca do Stambułu została trafiona przez piorun kilkanaście minut po starcie. Jak poinformowało radio RMF FM, załoga podjęła decyzję o zawróceniu na warszawskie Lotnisko Chopina. Podróżni ostatecznie dotarli do Turcji z opóźnieniem w innym samolocie podstawionym przez przewoźnika.

Zaledwie kwadrans po opuszczeniu płyty Lotniska Chopina, samolot Polskich Linii Lotniczych LOT lecący do Stambułu napotkał nieoczekiwane problemy. Jak donosi RMF FM, gdy maszyna znajdowała się nad mazowieckim Garwolinem, uderzył w nią piorun. Zgodnie ze standardowymi procedurami bezpieczeństwa, piloci natychmiast przerwali lot i skierowali maszynę z powrotem do stolicy. Przedstawiciele przewoźnika zapewniają, że incydent nie wywołał paniki, a podróżni nawet nie odczuli momentu uderzenia. Po bezpiecznym lądowaniu w Warszawie samolot został przekazany do obowiązkowego przeglądu technicznego, co jest rutynowym działaniem w przypadku podejrzenia uszkodzeń poszycia.

Zastępcza maszyna PLL LOT dla pasażerów po uderzeniu pioruna

Pasażerowie nie utknęli w terminalu na długo. Linie lotnicze szybko zorganizowały zastępczą maszynę, dzięki czemu pasażerowie wyruszyli w dalszą drogę do Turcji z zaledwie dwugodzinnym opóźnieniem.Pioruny uderzające w samoloty to dość powszechne zjawisko. Współczesne maszyny są konstruowane w taki sposób, aby energia z błyskawicy bezpiecznie przepływała po zewnętrznej powłoce, nie stwarzając ryzyka dla osób znajdujących się na pokładzie. Pomimo zaawansowanych zabezpieczeń, każda taka sytuacja wymusza uziemienie i szczegółową inspekcję techniczną przed powrotem do służby. Systemy bezpieczeństwa zadziałały tu bez zarzutu, a podróżni bezpiecznie dotarli do celu.

