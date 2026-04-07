Tragedia w warszawskim Ministerstwie Finansów. Ciało ochroniarza znaleziono z raną postrzałową

Ciało ochroniarza w Ministerstwie Finansów. Śledczy badają sprawę

Służby ratunkowe interweniowały w gmachu resortu zlokalizowanym przy ulicy Świętokrzyskiej w warszawskim Śródmieściu 6 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny. Około godziny 14 do dyspozytora wpłynęło zawiadomienie o odnalezieniu nieprzytomnego człowieka. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny przebywającego na terenie rządowego obiektu, który nie wykazywał żadnych funkcji życiowych.

Zespół ratownictwa medycznego po dotarciu pod wskazany adres mógł jedynie formalnie stwierdzić zgon poszkodowanego. Funkcjonariusze potwierdzili tożsamość ofiary, ustalając, że zmarłym był zatrudniony w resorcie ochroniarz.

Na obecnym etapie działań operacyjnych policja wstępnie odrzuciła wersję o udziale kogoś z zewnątrz w tym tragicznym incydencie. Jak przekazał portal Miejski Reporter, dotychczasowe ustalenia wskazują na to, że mężczyzna odebrał sobie życie, wykorzystując do tego celu przydzieloną broń służbową. Toczące się postępowanie ma jednak za zadanie precyzyjnie zrekonstruować pełen przebieg oraz wszelkie detale tego wielkanocnego dramatu w sercu Warszawy.

