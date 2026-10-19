Policja odpowiada na zarzuty po zatrzymaniu Piotra W. Tym razem chodzi o 1530 zł

Piotr W. zatrzymany w Warszawie. Według policji zaatakował funkcjonariuszkę.

Sąd odmówił aresztowania. Prokuratura rozważy zażalenie.

Policja odpiera zarzuty o brak adwokata i przywłaszczenie pieniędzy. Twierdzi, że zwróciła 1530 zł.

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Spór o depozyt. Policja ujawnia, co stało się z pieniędzmi

Najnowszy komunikat Komendy Stołecznej Policji dotyczy pieniędzy zabezpieczonych podczas zatrzymania Piotra W. Wątpliwości pojawiły się po oświadczeniu pełnomocników zatrzymanego, sporządzonym 17 października. Znalazło się w nim stwierdzenie: „Dodatkowo ja miałem przy sobie pieniądze, ale tylko część została ujęta w spisie zatrzymanych rzeczy”.

Policja poinformowała, że Wydział Kontroli KSP przeprowadził czynności sprawdzające. Według ustaleń funkcjonariuszy w kieszeni kurtki Piotra W. znaleziono dwa banknoty po 100 zł. Pieniądze dołączono do gotówki z portfela, w którym znajdowało się 1330 zł.

Łącznie zabezpieczono więc 1530 zł. Jak przekazała KSP, całą kwotę wpisano do kwitu depozytowego. Analiza monitoringu miała potwierdzić, że uwzględniono w nim również 200 zł znalezione w kurtce i cała zabezpieczona gotówka została wydana zatrzymanemu - zgromadzony materiał nie potwierdził, by jakakolwiek część pieniędzy zaginęła podczas czynności.

Komunikat Komendy Stołecznej Policji w sprawie depozytu mężczyzny zatrzymanego w dniu 16 października przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. W opublikowanym przez pełnomocników zatrzymanego mężczyzny oświadczeniu, sporządzonym dzień po zatrzymaniu tj. 17 października 2026 roku, znalazł się zapis: „Dodatkowo ja miałem przy sobie pieniądze, ale tylko część została ujęta w spisie zatrzymanych rzeczy”. Wydział Kontroli KSP przeprowadził w związku z tym czynności sprawdzające dotyczące zabezpieczenia pieniędzy podczas interwencji 16 października 2026 roku. Z ustaleń wynika, że w kieszeni kurtki zatrzymanego policjant ujawnił dwa banknoty po 100 złotych. Pieniądze te dołączono do gotówki zabezpieczonej w portfelu zatrzymanego (1330 złotych), a następnie przeliczono łącznie. Całą kwotę, czyli 1530 złotych, wpisano do kwitu depozytowego. Analiza zapisu monitoringu potwierdziła, że pieniądze znalezione w kurtce zostały uwzględnione w depozycie. Z ustaleń kontroli wynika, że całość zabezpieczonej gotówki, w tym 200 złotych z kurtki, została wydana zatrzymanemu. Sporządzona po zatrzymaniu podejrzanego dokumentacja odnosi się więc do łącznej sumy zabezpieczonych pieniędzy. Zgromadzony materiał nie potwierdza zatem, aby jakakolwiek ich część zaginęła podczas czynności policyjnych. Policja traktuje zgłoszenia dotyczące prawidłowości wykonywanych czynności i zabezpieczania mienia z należytą powagą. Wnioski w tej sprawie oparto na analizie dokumentacji służbowej, rozpytaniu funkcjonariuszy oraz zapisie monitoringu. Należy nadmienić, że własne, niezależne czynności w przedmiotowym zakresie prowadzi również prokuratura.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 19, 2026

Interwencja przy Marszałkowskiej. Policja pokazała nagranie

Do zatrzymania Piotra W. doszło w piątek, 16 października, w okolicy Trybunału Konstytucyjnego, przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, gdzie trwała demonstracja. Sprawa szybko stała się przedmiotem publicznej debaty. Przebieg interwencji kwestionowali politycy prawicy i pełnomocnicy zatrzymanego.

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W sobotę Komenda Stołeczna Policji opublikowała nagranie z kamery nasobnej jednego z policjantów. Według relacji funkcjonariuszy mężczyzna odmawiał podania danych osobowych i okazania dokumentu tożsamości, nie wykonywał poleceń, a następnie uciekł do budynku przy ul. Marszałkowskiej. Na nagraniu widać całe zajście oraz moment obezwładnienia. Zachowanie osób obecnych w budynku wzbudziło zastrzeżenia funkcjonariuszy, według których nie stosowały się one do poleceń zachowania odpowiedniej odległości i utrudniały przeprowadzenie interwencji.

Policja twierdzi, że podczas zatrzymania Piotr W. naruszył nietykalność cielesną interweniującej funkcjonariuszki. Kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Podczas przeszukania mężczyzny znaleziono składany nóż.

🚨 Publikujemy nagranie z interwencji przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie z piątku 16 października. Nagranie pochodzi z kamery nasobnej jednego z interweniujących policjantów i pokazuje przebieg zdarzenia. Od samego początku mężczyzna stawiał opór – zarówno bierny, jak i czynny. Nie wykonywał poleceń policjantów, odmawiał podania swoich danych osobowych i okazania dokumentu tożsamości. Próbował uciec, biegnąc w kierunku budynku przy ul. Marszałkowskiej, w którym chciał się ukryć. W trakcie zatrzymania naruszył nietykalność cielesną interweniującej policjantki. Funkcjonariuszka doznała obrażeń wymagających udzielenia pomocy medycznej. Została przewieziona do szpitala. Należy również zwrócić uwagę na reakcję osób obecnych na miejscu w budynku przy ulicy Marszałkowskiej, które swoim zachowaniem wyraźnie utrudniają prowadzenie interwencji przez funkcjonariuszy, nie reagując na polecenia zachowania odpowiedniej odległości i potęgując swoją postawą poczucie zagrożenia. Publikowane nagranie pozwala zapoznać się opinii publicznej z przebiegiem interwencji, zamiast opierać jej ocenę wyłącznie relacjach i komentarzach, z których część może mieć na celu celowe rozpowszechnianie dezinformacji w tej sprawie.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026

Dlaczego policjanci chcieli wylegitymować Piotra W.?

Jednym z zarzutów kierowanych pod adresem policjantów jest kwestionowanie zasadności legitymowania mężczyzny i brak podania podstawy prawnej. Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wyjaśniał wcześniej, że działania policji miały związek m.in. z obowiązującym w Polsce podwyższonym stopniem alarmowym Bravo. Jak wskazywał, w takich warunkach prowadzone są wzmożone kontrole, a funkcjonariusze zwracają uwagę na nietypowe zachowania, w tym odmowę podania danych podczas próby legitymowania.

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Policja: nie blokowaliśmy kontaktu z adwokatem

Kolejny spór dotyczy dostępu zatrzymanego do pomocy prawnej. W przestrzeni publicznej pojawiły się zarzuty, że policja miała uniemożliwić Piotrowi W. kontakt z adwokatem. Na udostępnionym przez KSP nagraniu słychać, że mężczyzna odmawia kontaktu z adwokatem lub pełnomocnikiem prawnym oraz ponownie odmawia podania swoich danych. Decyzję o skorzystaniu z takiej pomocy podjął dopiero później.

🚨 Policja nie blokowała, ani nie uniemożliwia kontaktu zatrzymanego z adwokatem! Wbrew twierdzeniom rozpowszechnianym w mediach społecznościowych i części publikacji medialnych, zatrzymany mężczyzna od samego początku odmawiał kontaktu z adwokatem lub pełnomocnikiem prawnym. Decyzja w tym zakresie została przez niego podjęta dopiero teraz. Od chwili zatrzymania odmawiał on także podania swoich danych osobowych. Nie chciał ich podać również podczas badań w szpitalu. Policja respektuje prawa zatrzymanego i realizuje obowiązujące procedury. Nie może zmusić go do skorzystania z pomocy prawnej wbrew jego woli. Publikujemy nagranie dokumentujące przebieg czynności z udziałem zatrzymanego mężczyzny. Należy także podkreślić, że wbrew upowszechnianym informacjom o „ranie ciętej głowy” u zatrzymanego mężczyzny nie ma takich obrażeń.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026

Prokuratura chciała miesięcznego aresztu. Sąd odmówił

Jak przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, czynności procesowe z Piotrem W. zakończyły się w sobotę późnym wieczorem. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego, odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Prokuratura wystąpiła o zastosowanie tymczasowego aresztowania na miesiąc. Jak tłumaczył prok. Skiba, miało ono zabezpieczyć przeprowadzenie badań sądowo-psychiatrycznych. Prokuratura wskazywała również na obawę ukrywania się i utrudniania czynności procesowych, ponieważ podejrzany od początku nie chciał podać danych osobowych i adresowych. Rzecznik prokuratury informował, że mężczyzna zemdlał po tym, jak dowiedział się o wniosku o areszt. Został przewieziony karetką do szpitala.

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście nie uwzględnił wniosku prokuratury. Piotr W. opuścił budynek sądu po godz. 16. Nie zastosowano wobec niego żadnych środków zapobiegawczych.

– Decydujące znaczenie miały tu między innymi dokumenty przedłożone przez obrońców na posiedzeniu, z których wynikało, gdzie koncentruje się stałe miejsce pobytu i życia podejrzanego – przekazał prokurator Skiba Polskiej Agencji Prasowej.

Prokuratura nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji, czy zaskarży postanowienie. Jak zapowiedział rzecznik, nastąpi to w przyszłym tygodniu, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem sądu.

Obrończyni: nóż miał związek z pracą przy zgromadzeniu

Po wyjściu Piotra W. z sądu jego obrończyni, mec. Magdalena Prządka-Leszczyńska, potwierdziła, że w rękawie jego kurtki znajdował się składany nóż lub scyzoryk i wyjaśniła powód.

Według jej wiedzy Piotr W. nie brał udziału w zgromadzeniu, a jedynie przebywał w jego pobliżu. Jednocześnie przyznała, że pracował przy jego obsłudze technicznej: przygotowywał posiłki, podłączał kable i montował banery. Jej zdaniem to dlatego miał przy sobie ostre narzędzie.

Mecenas zaznaczyła, że czym innym jest udział w zgromadzeniu, a czym innym sama obecność w jego pobliżu. Przekonywała też, że posiadanie noża w związku z udziałem w zgromadzeniu może być wykroczeniem, ale nie powinno stanowić podstawy do aresztowania.

Kaczyński ostro o działaniach policji i prokuratury

Do decyzji sądu odniósł się także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W opublikowanym na platformie X wpisie stwierdził, że dzięki interwencjom polityków jego ugrupowania ujawniono – jak to określił – „kłamstwa, przemoc i łamanie zasad” towarzyszące zatrzymaniu Piotra W.

Kaczyński skrytykował wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie, określając go jako absurdalny. Zarzucił przedstawicielom obecnej władzy i policji bezprawne potraktowanie mężczyzny.

Źródło: se.pl, PAP, Komenda Stołeczna Policji