Płonie las w dwóch mazowieckich powiatach. MSWiA przekazało ważny apel

Ważny apel MSWiA

Przed godz. 12:00 w piątek przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazali na platformie X nowe zdjęcia z akcji gaśniczej na Mazowszu. Zapewniając, że służby niezmiennie robią wszystko, co w ich mocy, bo opanować żywioł, urzędnicy zwrócili się do okolicznych mieszkańców i przyjezdnych z ważną prośbą.

"Apelujemy o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń służb! Wolna przestrzeń pozwala ratownikom i żołnierzom na sprawniejsze działanie" - czytamy.

🚨 Trwa intensywna akcja gaśnicza. Działamy bez przerwy na ziemi i z powietrza. Wspólnie ze strażakami z @KGPSP, @PolskaPolicja oraz Wojskiem Polskim robimy wszystko, by opanować ogień.🛑 Apelujemy o nie zbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń służb! Wolna… pic.twitter.com/ciGaPuiKtd— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) May 29, 2026

Trwa ogromna akcja gaśnicza na Mazowszu

W piątek około południa rzecznik prasowy PSP st. kpt. Wojciech Gralec poinformował, że ogniem objętych jest około 300 ha lasu, zaś powierzchnia pożaru została oszacowana na podstawie termalnych zobrazowań z drona Bayraktar, skalibrowanych z mapą leśną. - Ze względu na trudne warunki pogodowe, w tym brak opadów oraz porywisty wiatr, ogień szybko rozprzestrzeniał się w kierunku powiatu mińskiego. W związku z tym do działań kierowano kolejne siły i środki - przekazał.

Dodał, że w piątek rano w akcji uczestniczyło ponad 800 strażaków oraz ponad 200 pojazdów. - Do wsparcia działań w powiatach wołomińskim i mińskim z terenu woj. mazowieckiego skierowano m.in. plutony z powiatów legionowskiego, wyszkowskiego i garwolińskiego, a także plutony wyspecjalizowane w gaszeniu pożarów lasów z powiatów siedleckiego i węgrowskiego. W działaniach biorą udział również kompanie gaśnicze "Wisła" i "Narew" oraz kompania logistyczna "Baza" - powiedział.

Mazowieckich strażaków wspierają także siły i środki Akademii Pożarniczej, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz specjalistyczne grupy GFFF z Poznania, Łodzi, Lublina i Olsztyna, przeznaczone do gaszenia pożarów lasów w trudnym terenie, bez udziału pojazdów. W akcji biorą również udział potężne siły policji. Jak poinformował podkom. Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji, po godz. 9:00 na miejscu było 248 policjantów i 70 pojazdów policyjnych. - Oprócz tego w akcji gaśniczej bierze udział policyjny Black Hawk. Policjanci zabezpieczają również miejsca zdarzenia, nie dopuszczają osób do wjazdu do lasu, gdzie jest w tej chwili pożar - powiedział.

Dodał, że w związku z pożarem obecnie wyłączony z ruchu jest odcinek drogi krajowej nr 50, od miejscowości Łochów do miejscowości Stanisławów na odcinku ok. 29 kilometrów. - Ruch w miejscowości Łochów kierowany jest na drogę krajową nr 62 w kierunku na Węgrów. Dalej jest kierowany na drogę wojewódzką 637 w kierunku Stanisławowa, gdzie na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 50 kierujemy w lewo, na Mińsk Mazowiecki - przekazał.

Jak poinformowała w piątek KGP, do godz. 9:40 policyjny śmigłowiec Black Hawk zrealizował 31 zrzutów wody. Łącznie od wczoraj wykonano ich 62. "Akcja gaśnicza prowadzona jest nieprzerwanie we współpracy ze strażakami PSP. Służby działają zarówno z powietrza, jak i na ziemi, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia" - napisano na platformie X.

Dzisiaj do godz. 9.40 policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk 🚁 zrealizował już 31 zrzutów wody. Łącznie od wczoraj wykonano ich 62.Akcja gaśnicza prowadzona jest nieprzerwanie we współpracy ze strażakami z @KGPSP. Służby działają zarówno z powietrza, jak i na ziemi, by… pic.twitter.com/4pV4oLsqBf— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) May 29, 2026

