To najpopularniejsze miasto w Polsce. Rekordowy rok dla turystyki na Mazowszu

Warszawa pobiła rekordy popularności. Wyprzedziła Kraków i Wrocław razem wzięte

Rok 2025 okazał się wyjątkowy dla turystyki w regionie. Na samym Mazowszu turyści wykupili ponad 12,5 miliona noclegów, co jest wynikiem o 12% lepszym niż rok wcześniej. Do województwa przyjechało 5,5 miliona gości z Polski oraz ponad 2 miliony osób z zagranicy. Warszawa umocniła swoją pozycję lidera, zostawiając w tyle inne duże miasta, które do tej pory mocno konkurowały o miano turystycznej stolicy.

Jeżeli chodzi o turystykę w porównaniu z innymi miastami, to Warszawa 5,5 miliona, wzrost o blisko pół miliona. Jest to więcej niż razem wzięte dwa kolejne miasta na pudle, czyli Kraków i Wrocław. Kraków 3,2 miliona i Wrocław nieco ponad 1,5 miliona, więc widać, że jesteśmy absolutną stolicą turystyczną w Polsce - powiedział Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Eksperci podkreślają, że tak dobre dane to efekt wieloletniej pracy nad ofertą regionu. Mazowsze staje się coraz częściej wybieranym miejscem na tak zwane city breaki (krótkie, kilkudniowe wyjazdy do miasta). Co ciekawe, trend ten dotyczy nie tylko osób z innych części Polski, ale też samych mieszkańców województwa, którzy coraz chętniej zwiedzają swoją najbliższą okolicę i odkrywają lokalną historię.

Jak się okazuje, rok 2025 to również sukces dla turystyki mazowieckiej. To bardzo cieszy ponad 12,5 miliona udzielonych noclegów na terenie województwa mazowieckiego to naprawdę bardzo duży sukces. To jest zwieńczenie naszej dwudziestoletniej pracy, ale przede wszystkim wszystkich podmiotów, z którymi współpracujemy na co dzień i którzy pracują na rzecz rozwoju turystyki na terenie województwa mazowieckiego - przyznała Izabela Stelmańska, prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Najpopularniejsze atrakcje turystyczne na Mazowszu. Gdzie Polacy spędzają wolny czas?

W rankingu najchętniej odwiedzanych miejsc dominują warszawskie klasyki, ale na liście pojawiają się też ciekawe punkty poza stolicą. Numerem jeden od lat pozostają Łazienki Królewskie, które przyciągają spacerowiczów i fanów muzyki Chopina. Zaraz za nimi plasuje się Pałac w Wilanowie, szczególnie popularny zimą dzięki świetlnym instalacjom, oraz Stadion Narodowy, który stał się głównym centrum wielkich koncertów i wydarzeń sportowych w Polsce.

Jeżeli chodzi o atrakcje, to przede wszystkim można powiedzieć, że z top 10 Mazowsza, aż 8 atrakcji jest atrakcjami warszawskimi. To jest przede wszystkim takim numerem jeden od wielu lat absolutnym są Łazienki Królewskie. [...] Numer dwa oczywiście Pałac w Wilanowie, który jest też rezydencją królewską atrakcyjną, chce wychodzić znowu z nowymi wydarzeniami, takimi jak to jest od kilku lat organizowany Park Światła - tłumaczył Jarosław Jóźwiak.

Poza samą stolicą turyści najchętniej wybierają powiaty legionowski i pruszkowski. Prawdziwym hitem jest Zalew Zegrzyński, nazywany często polskim Balatonem, gdzie dynamicznie rozwija się żeglarstwo i hotele oferujące weekendowe spa. Miłośnicy natury stawiają na Kampinoski Park Narodowy, a rodziny z dziećmi na park wodny Suntago, który liczbą gości zaczyna doganiać największe tego typu obiekty w Europie. Dużym zainteresowaniem cieszy się też Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Nowe trendy w turystyce weekendowej. Spływy kajakowe i szlak serialu „Ranczo”

Współczesny turysta szuka przede wszystkim odpoczynku na świeżym powietrzu i unikalnych doświadczeń. Najczęściej wyszukiwanym hasłem związanym z regionem są obecnie spływy kajakowe na Mazowszu. Rzeki takie jak Wkra, Pilica czy Narew oferują bezpieczne trasy z czystą wodą, które są idealne nawet na kilkugodzinny wypad. Ludzie szukają tam ochłody w upalne dni i kontaktu z dziką przyrodą, która często przypomina egzotyczne krajobrazy.

Odpowiedzią na pytanie, czego szukają turyści, są najbardziej wyszukiwane frazy: spływy kajakowe na Mazowszu. [...] Woda w nich jest stosunkowo czysta, w każdej z tych rzek się można kąpać. No i to jest dobry też sposób spędzania czasu, jak ktoś ma niewiele, to znaczy faktycznie na kilka godzin, w ciągu godziny czy dwóch można gdzieś pojechać. Cały dzień spędzić naprawdę w fenomenalnej przyrodzie - mówiła Dorota Zbinkowska, dyrektor biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Oprócz natury rośnie zainteresowanie turystyką filmową i industrialną. Turyści chętnie odwiedzają Jeruzal, znany z serialu „Ranczo”, by zrobić sobie zdjęcie przy słynnym sklepie. Popularność zyskują też stare fabryki i pałace fabrykanckie w ramach Szlaku Industrialnego Mazowsza. Region stawia na różnorodność, łącząc historię (np. obchody 500-lecia włączenia Mazowsza do Korony) z nowoczesną ofertą dla aktywnych, co pozwala przyciągać gości na coraz dłuższe pobyty, przekraczające jedną noc.