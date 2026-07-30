Po pobiciu Ukraińców warszawska prokuratura bada publikacje Gromdy. Mowa o rasizmie i ksenofobii

Prokuratura w Warszawie rozpoczęła postępowanie dotyczące materiałów umieszczanych w sieci przez podmioty powiązane z federacją Gromda Fight Club.

Sprawa ma związek z brutalnym pobiciem pary Ukraińców we Wrocławiu, w którym brał udział zawodnik Gromdy.

Według śledczych internetowe wpisy mogą zachęcać do przemocy i nienawiści na tle rasowym oraz narodowościowym.

Śledczy pod lupę wzięli wpisy Gromdy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o przeanalizowaniu materiałów zamieszczanych w sieci przez osoby i organizacje związane z Gromda Fight Club. W opinii śledczych publikacje te charakteryzują się „radykalnie ksenofobicznym i rasistowskim charakterem”. Prokurator Piotr Antoni Skiba zaznaczył, że nagrania, grafiki i wpisy uderzają głównie w obywateli Ukrainy, osoby z krajów Afryki i Azji oraz przedstawicieli innych ras.

Prokuratura sprawdza nawoływanie do nienawiści

Według śledczych, niektóre z zamieszczonych materiałów mogą stanowić przestępstwo polegające na jawnym nawoływaniu do nienawiści i przemocy z powodów rasowych, etnicznych i narodowościowych. Będą oni również weryfikować, czy poprzez publikacje nie pochwalano publicznie aktów agresji oraz nie znieważano poszczególnych grup społecznych. Postępowanie ma również wykazać, czy promowano ideologie nakłaniające do siłowego wpływania na sytuację polityczną czy społeczną.

Śledztwo obejmuje materiały, które pojawiły się w sieci między majem 2025 a lipcem 2026 roku. Analizowane są wpisy, grafiki oraz wideo zamieszczane na profilu Gromda na Facebooku, a także na kontach @GromdaTV (serwis X) i @Gromda (YouTube).

Początek sprawy to pobicie we Wrocławiu

Bezpośrednim powodem do rozpoczęcia śledztwa okazał się atak na parę młodych Ukraińców, do którego doszło we Wrocławiu. W wyniku działań tamtejszych prokuratorów, dwóch napastników usłyszało już zarzuty. Jednym z zatrzymanych jest właśnie zawodnik federacji Gromda Fight Club, podczas gdy organy ścigania wciąż poszukują trzeciego sprawcy.

To po tym incydencie, warszawska prokuratura zdecydowała się prześwietlić internetową działalność podmiotów powiązanych ze wspomnianą federacją sztuk walki.

Trwające postępowanie skupia się między innymi na publicznym propagowaniu ideologii nawołującej do użycia siły, zachęcaniu do nienawiści i przemocy, a także na znieważaniu osób ze względu na ich rasę, narodowość czy pochodzenie. Zgodnie z przepisami, za najcięższe z tych przestępstw grozi do 5 lat więzienia.

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