Po pobycie w hotelu urodziło się dziecko. Głośna akcja polskiego przedsiębiorcy przynosi efekty

Na świat przyszły pierwsze maluchy objęte inicjatywą Arche Pokolenia.

Akcja jest skierowana do klientów wypoczywających w 24 obiektach sieci.

Dwie pierwsze rodziny zostały uhonorowane wyjątkowymi upominkami.

Osoby zatrudnione w firmie oraz kupujący nieruchomości mogą liczyć na premię w wysokości 10 tysięcy złotych za urodzenie potomka.

Inicjatywa ma na celu stymulowanie dzietności i walkę z kryzysem demograficznym w naszym kraju.

Jako pierwsze w ramach omawianej akcji na świat przyszły dwa maluchy. Dziewczynka o imieniu Maja została poczęta w trakcie wypoczynku jej rodziców w gdańskim Dworze Uphagena, natomiast chłopiec, Dante Laurens Versteeg Lipiński, to owoc pobytu pary w Klasztorze zlokalizowanym we Wrocławiu. Rodzice dziewczynki zdążyli już odebrać okolicznościowy upominek z rąk szefa Grupy Arche, z kolei opiekunowie chłopca odbiorą swoje wyróżnienie w innym ustalonym terminie.

Organizatorzy akcji zapewniają, że to nie koniec przewidzianego wsparcia dla młodych rodziców. Kolejne pary, które udowodnią spełnienie określonych kryteriów, będą uprawnione do darmowej organizacji uroczystości rodzinnej w jednym z obiektów należących do sieci. Może to być na przykład przyjęcie z okazji chrztu świętego. Ponadto osoby zatrudnione w strukturach firmy oraz klienci nabywający lokale mieszkalne otrzymują dodatkowy bonus finansowy, z którego skorzystało do tej pory 39 rodzin.

— Warto dodać, że również w ramach tej akcji już 39 rodziców nowo narodzonych pociech naszych pracowników otrzymało każdorazowo wypłaty w kwocie 10 tys. zł. W przyszłości chcemy poszerzać akcję, wspierając dzieci “Arche” w ich edukacji, zainteresowaniu sportem i uzyskaniu dobrej pracy. W istocie mamy interes, żeby populacja rosła, bo bez niej, kto będzie wypoczywał w hotelach czy kupował mieszkania. Zapraszamy też innych przedsiębiorców do włączenia się do działań prodemograficzych i budowania własnych systemów zachęt — mówi Władysław Grochowski.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Przedsięwzięcie pod nazwą Arche Pokolenia zostało zainaugurowane we wrześniu minionego roku jako bezpośrednia reakcja na drastyczny spadek liczby urodzeń w naszym państwie. Inicjatorzy projektu podkreślają, że Polska od dłuższego czasu zmaga się z ujemnym przyrostem naturalnym, a liczba ludności stale spada. Władysław Grochowski uważa, że środowisko biznesowe ma obowiązek włączania się w politykę prorodzinną. Nietypowa kampania zyskała gigantyczny rozgłos medialny na arenie międzynarodowej, a materiały na ten temat wyemitowały między innymi redakcje CNN, The Sun czy Financial Times.

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Opisywany projekt jest dedykowany trzem konkretnym grupom docelowym. Wsparciem objęci są klienci 24 hoteli, pracownicy przedsiębiorstwa oraz osoby inwestujące w mieszkania dewelopera. Klienci, którzy podczas hotelowego wypoczynku poczną potomka, zyskują prawo do darmowego zorganizowania chrzcin lub innej podobnej uroczystości. Z kolei personel Grupy Arche oraz nabywcy nieruchomości deweloperskich mogą liczyć na jednorazowy zastrzyk gotówki w kwocie dziesięciu tysięcy złotych za każde nowo narodzone dziecko.

Władze spółki nie ukrywają, że zamierzają w najbliższej przyszłości mocno rozwijać swoje demograficzne przedsięwzięcie. Przedsiębiorstwo planuje nie tylko utrzymanie dotychczasowego katalogu benefitów, ale również wdrażanie kolejnych pomysłów dedykowanych powiększającym się rodzinom. Jedną z rozważanych koncepcji jest stworzenie specjalnego Parku Pokoleń na terenie miejscowości Łochów, w którym każda zasadzona roślina będzie żywym pomnikiem upamiętniającym narodziny konkretnego dziecka w ramach firmowej akcji.