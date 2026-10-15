Po tragicznych atakach w szkołach policja nie odpuszcza. Podano najnowsze dane. Liczby szokują!

Blisko 200 zatrzymanych i tysiące kontroli

Liczby mówią same za siebie... Od początku akcji funkcjonariusze przeprowadzili już ponad 162 tysiące kontroli w placówkach oświatowych. Doprowadziło to do zatrzymania 187 osób i podjęcia interwencji w 482 zdarzeniach, gdzie istniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Każde zgłoszenie jest natychmiast weryfikowane.

− Policjanci w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie − przekazali policjanci w najnowszym komunikacie.

Policyjna operacja to reakcja na tragiczne wydarzenia z ostatnich dni. Dramat w Leszczydole-Nowinach, gdzie 15-latek zaatakował pracowników szkoły, a w wyniku odniesionych obrażeń zmarła 37-letnia woźna, była tragicznym sygnałem. Do tego doszedł brutalny atak w Ostrołęce, w którym rannych zostało aż dziewięć osób, oraz atak w Warszawie, gdzie 21-letnia kobieta wtargnęła do szkoły policealnej i zaatakowała trzy nieznajome jej osoby.

Policja monitoruje też sieć. Każdy sygnał jest sprawdzany

Działania służb nie kończą się jednak wyłącznie na szkolnych korytarzach. Kluczowym elementem operacji jest całodobowy monitoring internetu. Specjalne zespoły przeczesują sieć w poszukiwaniu niepokojących sygnałów, gróźb czy zapowiedzi ataków.

To próba wyprzedzenia potencjalnych napastników. Tak chcą zareagować, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących treści, podkreślając, że żaden sygnał nie zostanie zignorowany.