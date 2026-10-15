Tragiczne zderzenie ciężarówek na DK9 w Krzyżanowicach. Nie żyje kierowca

Czwartkowy poranek przyniósł fatalny w skutkach wypadek na trasie DK9 w okolicach Radomia, gdzie zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe.

Kierowca jednego z aut poniósł śmierć na miejscu, z kolei drugi uczestnik zdarzenia wymagał transportu do placówki medycznej.

Ruch na drodze krajowej nr 9 został całkowicie wstrzymany, a śledczy wraz z prokuratorem ustalają przyczyny tragedii.

Tragiczny wypadek na DK9. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu

Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek, 15 października, we wczesnych godzinach porannych na drodze krajowej nr 9. Po godz. 5 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu odebrał zgłoszenie o wypadku w miejscowości Krzyżanowice. Ze wstępnych informacji wynika, że ciężarowe volvo, jadące od strony Iłży w kierunku Radomia, zderzyło się z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku samochodem ciężarowym marki Renault. Za kierownicą drugiego pojazdu siedział 44-latek.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności wypadku

- Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratury i wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia - mówi Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy KMP Radom.

Droga krajowa nr 9 na odcinku, na którym doszło do wypadku, pozostaje zablokowana.

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