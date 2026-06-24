Adriatic Express wraca

Adriatic Express wraca na tory już 26 czerwca i ponownie połączy Polskę z chorwacką Rijeką, kontynuując sukces ubiegłorocznego sezonu. Sezonowe, międzynarodowe połączenie PKP Intercity, które w 2025 roku cieszyło się dużym zainteresowaniem podróżnych, w tym roku ma kursować jeszcze częściej i oferować dodatkowe wagony.

Pociąg do Chorwacji rusza na tory

Hitowe połączenie powraca wraz z rozpoczęciem wakacji 2026. Pierwsze składy wyjadą z Warszawy Wschodniej o godzinie 13:36, a szczęśliwcy nad rajską plażę w Chorwacji dotrą o 10:04 następnego dnia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Historyczny pociąg z Polski nad Adriatyk. Ruszyło połączenie do Chorwacji

14

Adriatic Express rozkład jazdy 2026. Trasa pociągu

W sezonie letnim 2026 pociąg Adriatic Express będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia, aż 6 razy w tygodniu. Co ciekawe, w zeszłym roku pociąg kursował tylko 4 razy w tygodniu. Nowością jest też fakt, że po raz pierwszy pociąg pojedzie także m.in. do Kopru w Słowenii.

Wyjazd z Polski:

Warszawa Wschodnia – 13:36

Postoje m.in. w: Opocznie, Włoszczowie, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach, Tychach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Chałupkach.

Przyjazd nad Adriatyk:

Rijeka (Chorwacja) – około 10:04 następnego dnia (czas podróży ok. 20 godz. 23 min).

Koper (Słowenia) – około 9:37 następnego dnia. Wagony do Kopru są odłączane w Lublanie.

Powrót:

Rijeka – odjazd około 19:06

Warszawa – przyjazd po ok. 18 godz. 41 min podróży.

Pociąg Adriatic Express pojedzie do Włoch? Jest połączenie!

Dużym przełomem i nie lada nowością w tegorocznym kursowaniu pociągu Adriatic Express jest fakt, iż dostępny będzie także dojazd do Triestu we Włoszech w ramach biletu łączonego kolejowo-autobusowego.

Adriatic Express bilety

Ile kosztuje bilet na Adriatic Express? Dojazd z Polski do rajskiego kurortu nie jest tani, ale też kwota nie jest przesadnie wygórowana. Bilet na Adriatic Express z Warszawy do Rijeki w opcji miejsca siedzącego w najtańszej wersji w drugiej klasie to koszt ok. 190 zł. W przypadku wagonów z miejscami do leżenia ceny promocyjne na trasie do Rijeki zaczynają się od 69,90 euro (około 300 zł).