Pociągi wracają na trasę Otwock – Warszawa. Pasażerowie oceniają zmiany

Od poniedziałku pociągi ponownie pojawią się na odcinku między Otwockiem a Warszawą Wawer. Na razie ruch będzie odbywał się wahadłowo, co oznacza, że składy będą korzystać tylko z jednego toru. Dla wielu pasażerów to dobra wiadomość, bo obecnie muszą korzystać z autobusów zastępczych, co dla części osób jest uciążliwe. Mieszkańcy zauważają, że choć autobusy jeżdżą często, to czas podróży i tak się wydłużył. Szczególnie trudną sytuację mają seniorzy oraz osoby, które muszą pokonywać pieszo spore odległości między przystankami a domami.

Pierwszy raz jadę i nie radzę sobie zupełnie. Kilometry tu do końca. Nie mogą do Warszawy puścić od razu autobusów z Otwocka, tylko do Wawra i teraz musimy kilometry chodzić z powrotem. Nie podoba mi się to zupełnie. [...] Do Warszawy powinny być autobusy. Ja ledwo zipię po takim przejściu tu – mówiła jedna z pasażerek narzekająca na organizację przesiadek.

Mimo tych problemów, młodsi pasażerowie podchodzą do utrudnień z większym spokojem. Zauważają, że remont jest potrzebny, aby w przyszłości podróżowało się lepiej i szybciej. Dla osób mieszkających w okolicach Wawra sytuacja nie zmieniła się drastycznie, bo i tak muszą liczyć się z dodatkowymi minutami na dojście do peronów tymczasowych. Większość osób przyznaje, że dodatkowy kwadrans lub dwadzieścia minut w drodze do pracy czy szkoły to cena, którą są w stanie zapłacić za nową infrastrukturę kolejową.

Marcin Demidziuk z PKP PLK o postępach prac. Budowa tuneli zmieni ruch w Radości i Falenicy

Przedstawiciele kolei informują, że najważniejsze prace, które wymagały całkowitego zatrzymania pociągów, zostały już wykonane. Tory w głównych miejscach są już położone, a teraz robotnicy skupiają się na systemach sterowania ruchem oraz wykańczaniu dojść do peronów. Marcin Demidziuk z PKP Polskie Linie Kolejowe podkreśla, że choć pociągi wracają, to w okolicy nadal będzie trwać wielka budowa. Inwestycja obejmuje nie tylko tory, ale też nowe przejścia, tunele oraz wiadukty, które mają ułatwić życie także kierowcom samochodów.

Od poniedziałku wznawiamy ruch pociągów. Teraz już mamy główne prace wykonane. Prace związane teraz ze sterowaniem ruchem kolejowym. Głównie zostało oczywiście jeszcze zagospodarowanie dojścia, wygrodzenia. Takie elementy robimy, ale też zaczynamy już od jutra pierwsze kontrolne odbiory. [...] Położone są wszędzie. Tam, gdzie miały być położone nowe. Części są już podbite, czyli ustabilizowane do właściwej rzędnej – wyjaśnił Marcin Demidziuk.

Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu drogowego, które zostaną z nimi na dłużej. W Radości oraz Falenicy powstaną wykopy pod nowe tunele, co wymusza skierowanie głównego ruchu na zachodnią stronę ulicy Patriotów. Służby starają się utrzymać dojazdy do prywatnych posesji, ale przejazd tranzytowy przez te osiedla będzie utrudniony. Znikną również niektóre parkingi tymczasowe po wschodniej stronie torów, ponieważ teren ten jest potrzebny pod ciężki sprzęt budowlany.

Jak pojadą autobusy i Koleje Mazowieckie? Znamy szczegóły rozkładów jazdy

Mimo powrotu pociągów, Koleje Mazowieckie utrzymają kursowanie autobusów zastępczych, aby rozładować tłok. Rzeczniczka przewoźnika, Donata Nowakowska, zaznacza, że szczegółowe rozkłady są już dostępne na stronie internetowej. W godzinach porannego szczytu autobusy będą zsynchronizowane z przyjazdami pociągów na stację Warszawa Wawer, natomiast po południu będą kursować jako połączenia uzupełniające. Zmiany obejmą również nocne kursy, gdzie pasażerowie będą musieli przesiadać się z autobusu do pociągu w Wawrze lub Otwocku.

Z punktu widzenia Zarządu Transportu Miejskiego zostanie utrzymana oczywiście oferta zwiększona na linii 521, gdzie autobusy tej linii będą podjeżdżały na przystanki dwa razy częściej niż w rozkładzie podstawowym. One będą się pojawiały na przystanku w godzinach szczytu co 7,5 minuty. Teraz podczas tego całego wyłączenia są co 5 minut, natomiast w podstawowym rozkładzie one podjeżdżały co 15 minut. – poinformował Paweł Mudant z ZTM.

Oprócz transportu pasażerowie dopytują także o zieleń wzdłuż torów, ponieważ podczas wycinki pod nową inwestycję zniknęło sporo drzew. Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK zapewnia, że kolejarze słuchają głosów mieszkańców i są otwarci na rozmowy z miastem w sprawie nowych nasadzeń. Na razie projekt przewiduje obsadzenie roślinnością ekranów akustycznych, co było postulatem lokalnych radnych. Cały remont linii otwockiej ma się zakończyć za około 2 lata, co przyniesie pasażerom znacznie więcej torów i nowoczesne perony.

