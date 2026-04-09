Pod Ciechanowem znaleziono zwłoki. Są nowe ustalenia prokuratury

Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Adriana P. z Ciechanowa

Mieszkaniec Ciechanowa Adrian P. przepadł bez śladu 31 marca. Wyszedł ze swojego domu i nie nawiązał już kontaktu z rodziną.

Podczas intensywnych działań poszukiwawczych, trwających od momentu zgłoszenia zaginięcia młodego mężczyzny, w środę we Władysławowie koło Ciechanowa natrafiono na ciało. Początkowo tożsamość zmarłego pozostawała tajemnicą. W czwartek najbliżsi rozpoznali jednak poszukiwanego 23-latka. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do wyjaśnienia siedem osób, a ciechanowska Prokuratura Rejonowa wszczęła w tej sprawie śledztwo.

- Podczas okazania przeprowadzonego w czwartek rodzina zaginionego potwierdziła, że znalezione zwłoki to ciało Adriana P. - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.

Zarzuty i areszt dla pięciu osób

Jak zaznaczył rzecznik, w ramach śledztwa dotyczącego uprowadzenia połączonego ze szczególnym udręczeniem, sąd zdecydował o aresztowaniu pięciu mężczyzn z powiatu ciechanowskiego w wieku od 20 do 42 lat, którzy wcześniej się znali. Sformułowano wobec nich zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Dwie pozostałe osoby, które wcześniej zatrzymano, przesłuchano w charakterze świadków - wyjaśnił rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej.

Zastrzegł zarazem, że ze względu na dobro trwającego śledztwa i zaplanowane działania, nie może zdradzać detali sprawy, w tym informacji o ewentualnych wyjaśnieniach podejrzanych i ich treści.

- Mogę powiedzieć tylko, że sprawa jest skomplikowana pod względem faktycznym - przyznał prokurator Maliszewski.

Przekazał równocześnie, że w przyszłym tygodniu zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Nie poinformował, czy podczas wstępnych oględzin na ciele znajdowały się widoczne obrażenia. Rzecznik dodał, że ze względu na specyfikę sprawy, najprawdopodobniej zostanie ona przejęta przez płocką jednostkę.

4

