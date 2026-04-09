W środku nocy na moście w Warszawie doszło do wypadku. Kierowca zatrzymany

Maria Hędrzak
2026-04-09 15:47

W nocy ze środy na czwartek, z 8 na 9 kwietnia na Moście Gdańskim w Warszawie doszło do groźnego wypadku. Na miejscu zdarzenia pracowali mundurowi. Kierowca, który twierdził, że zasnął za kierownicą, został zatrzymany. Jak bowiem ustaliła policja, miał wsiąść do samochodu pod wpływem narkotyków.

Ok. godz. 3:15 w nocy ze środy na czwartek strażnicy z VII Oddziału Terenowego spostrzegli na estakadzie Mostu Gdańskiego uszkodzony samochód i zniszczone przydrożne barierki. Funkcjonariusze szybko przystąpili więc do działań. Sprawdzili, czy nikt poważnie nie ucierpiał oraz zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

- W samochodzie podróżowało trzech młodych mężczyzn w wieku 19-20 lat: kierowca i dwóch pasażerów. Wszyscy zachowywali się, jakby byli pod wpływem środków odurzających, przy czym jeden miał rozbity nos i łuk brwiowy. W czasie zawiadamiania pogotowia, straży pożarnej i policji, ranny dostał drgawek i stracił przytomność. Funkcjonariusze ułożyli go w bezpiecznej pozycji, okrywając kocem termicznym i monitorowali jego funkcje życiowe - przekazali strażnicy.

Kierowca został zatrzymany

Jak dodali, kierowca rozbitego samochodu twierdził, że do wypadku doszło, gdyż zasnął za kierownicą. Zgodnie z relacją funkcjonariuszy, policjanci wykryli jednak w jego organizmie obecność metamfetaminy. Ranny pasażer trafił do szpitala, a pozostali uczestnicy wypadku - na komisariat. Kierujący został zatrzymany.

