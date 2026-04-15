Podmienił buty w sklepie. Zostanie wydalony z Polski

45-latek odpowie za oszustwo w sklepie

W poniedziałek, 13 kwietnia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o próbie oszustwa w jednym w sklepów. Pracownicy ochrony ujęli tam mężczyznę, który podczas zakupu butów przełożył droższe obuwie do opakowania po tańszym produkcie, dzięki czemu chciał mniej zapłacić za zakupy.

Na miejsce udali się policjanci, którzy wparli ochroniarzy w interwencji i zatrzymali mężczyznę. Okazał się nim 45-letni mieszkaniec Ostrołęki, obywatel Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Za podmianę butów - deportacja

Jak się okazało, mężczyzna jest znany policji. Wcześniej był notowany za inne kradzieże sklepowe. We wtorek funkcjonariusze przeprowadzili z nim dalsze czynności procesowe, w wyniku których usłyszał zarzut dotyczący oszustwa.

W związku z wielokrotnym naruszeniem przez 45-letniego Ukraińca prawa na terytorium RP, wszczęto wobec niego procedurę wydalenia go z naszego kraju.

