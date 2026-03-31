Podwójne morderstwo w Wołominie. 19-letni wnuk ofiar w szpitalu. Prokuratura nie może go przesłuchać

Prokuratura w Wołominie rozpoczęła dochodzenie w związku z podwójnym morderstwem.

Policja zatrzymała 19-latka. Przebywa on w szpitalu, a jego stan wyklucza na razie złożenie zeznań.

Trwają badania sekcyjne ofiar. Od ich wyników zależą kolejne kroki prokuratury.

Śledczy ustalają przebieg zdarzeń i sprawdzają, czy zatrzymanemu zostaną postawione zarzuty.

Podwójne morderstwo w Wołominie. Śledztwo prokuratury

Makabrycznego odkrycia dokonali policjanci w poniedziałkowy poranek, 30 marca. W mieszkaniu na drugim piętrze bloku przy ul. Mieszka I w Wołominie natrafili na zwłoki starszego małżeństwa. Obok ciał znajdował się 19-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to wnuk zamordowanej pary, który rany zadał sobie sam. Młody mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do szpitala, gdzie przebywa pod opieką lekarzy. Jego obecny stan zdrowia nie pozwala śledczym na przeprowadzenie przesłuchania.

„Zatrzymany jest mężczyzna, 19-latek. W tym momencie przebywa on w szpitalu. Czekamy na informację od lekarzy o jego stanie zdrowia - czy będzie można wykonać czynności z jego udziałem. Czynności te nie były jeszcze wykonywane ani w charakterze świadka, ani w charakterze podejrzanego”

– przekazała "Super Expressowi" prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

„Prokuratura Rejonowa w Wołominie wczoraj wszczęła śledztwo w sprawie czynu z art. 148 § 1 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa dwóch osób”

– dodała rzeczniczka.

Sekcja zwłok w sprawie morderstwa w Wołominie

Badania ciał ofiar zaplanowano na godzinę 9. Jeśli rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem, obecnie trwają. Prokuratura czeka na ustalenia biegłych po zakończeniu sekcji.

„Wówczas będzie podejmował decyzje co do dalszych czynności z zatrzymanym mężczyzną, ewentualnie przedstawienia zarzutów, jeżeli będzie podstawa do ich wydania”

– wyjaśniła prokurator Staros.

Tragedia w Wołominie. Sąsiedzi o ataku nożem

Informacja o tym, że wnuk miał zabić swoich dziadków, szybko rozniosła się po okolicy. Sąsiedzi zdradzają pewne szczegóły.

„Przyjechała karetka, policja przyjechała. Mąż mi powiedział, że ktoś został śmiertelnie nożem ugodzony”

– relacjonowała "Super Expressowi" jedna z mieszkanek, pani Danuta.

„Jeśli chodzi o narzędzie zbrodni, na tym etapie nie wypowiadam się w tej kwestii. Dopiero po sekcji zwłok lekarze opiszą obrażenia, co umożliwi typowanie narzędzia zbrodni i odniesienie się do tej sprawy”

– zaznaczyła rzeczniczka prokuratury.

