Potworny wypadek pod Warszawą. Pracownika przygniotło okno. Jego serce się zatrzymało

Zuzanna Sekuła
2026-03-31 10:01

W Lesznowoli w województwie mazowieckim doszło do potwornego wypadku. 40-letni pracownik z Ukrainy został przygnieciony podczas rozładunku szyb. Doszło do zatrzymania krążenia. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. - Policjanci wykonywali czynności pod kątem wypadku przy pracy - przekazała „Super Expressowi” podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

Radio ESKA Google News
Wypadek przy pracy w Lesznowoli. Dramat podczas rozładunku

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (30 marca) około godziny 9:30 na terenie składu budowlanego w Lesznowoli (pow. piaseczyński). Podczas rozładunku szyb jeden z pracowników został przygnieciony przez okno. Jego organizm musiał dostać szoku, bo doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Współpracownicy bezzwłocznie zawiadomili służby ratunkowe.

Polecany artykuł:

Walka o życie. Na miejsce przyleciał śmigłowiec

Na miejscu zjawił się zespół ratownictwa medycznego, straż pożarna, policja oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Liczyła się każda sekunda. Ratownicy podjęli walkę o życie poszkodowanego jeszcze na miejscu zdarzenia. Udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Następnie 40-latek został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Jak ustalono, poszkodowany to obywatel Ukrainy.

Polecany artykuł:

Policja i prokuratura badają sprawę

Na miejscu pracowali policjanci, prokurator oraz inspektor pracy. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tego wypadku.

- Wczoraj został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Nasi policjanci wykonywali czynności pod kątem wypadku przy pracy - przekazała „Super Expressowi” podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

O zdarzeniu została również poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy. Na ten moment nie ma informacji, by stan mężczyzny uległ pogorszeniu. Śledczy i służby nadal analizują przebieg zdarzenia.

Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy?

Polecany artykuł:

Galeria zdjęć 31
wypadek
Mazowieckie