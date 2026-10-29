Pogoda na weekend rozczaruje. Synoptycy zapowiadają deszcz i gwałtowne ochłodzenie

Prognoza pogody na weekend. Deszcz i chmury zdominują koniec października

Przełom października i listopada przyniesie nam klasyczną, jesienną aurę. Ci, którzy mieli nadzieję na słoneczne niebo i wysokie temperatury, poczują spore rozczarowanie. Nadchodzące dni przyniosą dominację zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, choć lokalnie możemy jeszcze liczyć na krótkie momenty ze słońcem.

Już w czwartek, 29 października, nad całym krajem zbierze się sporo chmur, ale synoptycy zapowiadają też większe przejaśnienia. W niektórych regionach trzeba liczyć się z przelotnym deszczem. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą zazwyczaj od 8 do 12 stopni Celsjusza, a z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek, 30 października, nie przyniesie większych zmian. Utrzyma się duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami, a mieszkańcy różnych części kraju znów muszą być gotowi na przelotne opady. Temperatura od 8 do 12 stopni, przy wietrze wiejącym z północy oraz zachodu.

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Pogoda na Wszystkich Świętych 1 listopada. W tych regionach spadnie deszcz

Ostatni dzień miesiąca, czyli sobota 31 października, także nie przyniesie poprawy. Mimo szans na większe przejaśnienia, niebo pozostanie mocno zachmurzone. W wielu miejscach Polski znowu wystąpią przelotne opady deszczu, a maksymalna temperatura utrzyma się w granicach od 8 do 12 stopni Celsjusza.

Wyraźne ochłodzenie nadejdzie w niedzielę, 1 listopada, gdy przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Północno-zachodnia część kraju doświadczy wówczas zachmurzenia umiarkowanego i dużego, podczas gdy w pozostałych województwach niebo będzie zasnute chmurami całkowicie lub w dużym stopniu.

Opady deszczu prognozowane są głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski oraz nad samym morzem. Słupki rtęci wskażą w tym dniu maksymalnie od zaledwie 6 do 10 stopni Celsjusza.

Bardzo chłodno zapowiada się sam niedzielny poranek. O ile w większości regionów zobaczymy na termometrach od 3 do 5 stopni, o tyle mieszkańcy Warmii i Kaszub muszą przygotować się na spadki temperatur w okolice zera. Powieje przeważnie słaby wiatr z kierunków północnych i północno-wschodnich. Planując wizytę na grobach bliskich, dobrze jest zaopatrzyć się w parasol oraz ciepłe okrycie.