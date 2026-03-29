Pogoda na Wielkanoc 2026 w Warszawie. Jakie wieści mają synoptycy?

Prognoza dla Warszawy przed Wielkanocą. Co nas czeka w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę?

Z prognoz udostępnionych przez portal AccuWeather wynika, że w Wielki Czwartek, 2 kwietnia, w Warszawie zobaczymy na termometrach do 13°C (odczuwalna temperatura wyniesie 12°C). Nie powinno padać, choć słońce ukryje się za warstwą chmur. Nocą temperatura spadnie do 3°C (odczuwalnie 2°C). Szanse na deszcz nieco wzrosną, ale nadal pozostaną niskie.

Z kolei w Wielki Piątek, 3 kwietnia, w stolicy utrzyma się zachmurzenie, ale obejdzie się bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie 12°C (odczuwalnie 11°C). Po zmroku termometry pokażą 3°C (odczuwalnie 2°C). W Wielką Sobotę, 4 kwietnia, czeka nas ocieplenie do 14°C (odczuwalnie 13°C) przy rosnącym w ciągu dnia zachmurzeniu. Ryzyko deszczu wciąż będzie niewielkie. W nocy termometry wskażą 5°C (odczuwalne 3°C) i niewykluczone są słabe opady.

Wielkanoc 2026 w Warszawie. Prognoza pogody na święta

Aktualne przewidywania na Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia, z pewnością ucieszą Warszawiaków. Tego dnia w stolicy temperatura ma sięgnąć 17°C, a na niebie zagości słońce, bez widoków na deszcz. Nocą możemy spodziewać się minimum 7°C (odczuwalnie 4°C) oraz przelotnych opadów. Równie optymistycznie zapowiada się Wielkanocny Poniedziałek, 6 kwietnia. Wtedy to termometry wskażą do 16°C (odczuwalnie 15°C), będzie na ogół słonecznie i sucho. Nocą temperatura wyniesie 5°C (odczuwalnie 4°C), a szanse na opady będą niewielkie.

Należy oczywiście mieć na uwadze, że prognozy często zmieniają się dynamicznie. Warto zatem na bieżąco sprawdzać najnowsze doniesienia pogodowe i śledzić na alerty wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Między drzewami spacerował biały łoś! Zaskakujący widok w Kampinoskim Parku Narodowym - zobaczcie galerię zdjęć:

Jarmark Wielkanocny w Szczecinie