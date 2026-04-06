Pół Polski z ostrzeżeniami IMGW. Gdzie i na co uważać najbardziej?

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia

W poniedziałek, 6 kwietnia obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem w północnej części województwa pomorskiego i powiecie sławieńskim na Pomorzu Zachodnim. Porywy wiatru mogą tam sięgać 85 km/h, a czasami nawet 95 km/h, przy średniej prędkości 45-60 km/h. Najsilniejsze podmuchy przewidywane są w okolicach południa i po południu.

Utrzymane zostały również niedzielne ostrzeżenia pierwszego stopnia dla reszty województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, całego kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. Alerty te dotyczą również fragmentów województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych rejonach wiatr powieje ze średnią prędkością 35-45 km/h, w porywach osiągając 70-85 km/h. Ostrzeżenia ważne są do poniedziałku, do godziny 21:00.

⚠️UWAGA⚠️⚠️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGWWażne:Od: 2026-04-06 04:38Do: 2026-04-06 21:00Czas wydania: 2026-04-06 04:38⚠️Silny wiatr⚠️stopień: 2prawd. 85%Przebieg: Nadal prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60… pic.twitter.com/3gcY9PKm1A— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 6, 2026

Zagrożenie roztopami w powiecie tatrzańskim

Dodatkowo w powiecie tatrzańskim cały czas obowiązuje alert pierwszego stopnia przed roztopami. To ostrzeżenie jest aktualne do godziny 18:00 w poniedziałek.

Wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia sygnalizują możliwość wystąpienia groźnych zjawisk pogodowych. Taka sytuacja stwarza ryzyko strat materialnych i może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W związku z tym zaleca się regularne monitorowanie komunikatów Instytutu. Dobrze jest też dostosować swoje plany do prognoz, by pozostać bezpiecznym.

Nowy alert RCB (6.04.2026)

Warto zaznaczyć, że w związku z trudną sytuacją pogodową mieszkańcy kilku powiatów otrzymali alert RCB o treści: "Uwaga! Dziś, 6 kwietnia prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami". Wiadomość przesłano do odbiorców w woj. zachodniopomorskim (pow. sławieński) oraz pomorskim (powiaty: lęborski, pucki, Słupsk, słupski i wejherowski).

