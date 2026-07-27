Policja rozbiła nielegalną fabrykę narkotyków. Główny podejrzany figurował w systemach Interpolu

Odkrycie nielegalnej fabryki mefedronu pod Warszawą

Funkcjonariusze policji już od jakiegoś czasu prowadzili działania operacyjne wokół jednej z prywatnych posesji zlokalizowanych w Józefowie, podejrzewając, że może tam trwać nielegalny proceder. Ich przypuszczenia szybko okazały się trafne, gdy tylko sforsowali wejście do budynku. Wewnątrz odkryli nowoczesną instalację przystosowaną do wytwarzania mefedronu.

Przestrzeń była w pełni przystosowana do produkcji narkotyków, a na wyposażeniu znajdowały się profesjonalne urządzenia, takie jak reaktory chemiczne, elektryczne mieszadła, wydajne systemy grzewcze oraz zaawansowane kanały wentylacyjne. Znaleziono również specjalistyczną odzież zabezpieczającą, w tym maski przeciwgazowe i kombinezony robocze. Zebrane dowody jednoznacznie potwierdzały, że działalność ta była prowadzona na bardzo dużą skalę.

Zabezpieczone substancje i wezwane służby ratunkowe

Z uwagi na obecność wysoce toksycznych odczynników chemicznych, na miejsce zdarzenia musiała zostać zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Eksperci ci mieli za zadanie ocenić, czy funkcjonariusze mogą bezpiecznie przebywać na terenie obiektu. Następnie do działań wkroczyli specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy zajęli się pobieraniem próbek do szczegółowych analiz.

W toku przeszukania posesji mundurowi natrafili na niemal 20 kilogramów gotowego do sprzedaży mefedronu, a także około 10 kilogramów narkotyku znajdującego się jeszcze w procesie krystalizacji i dziesiątki litrów różnego rodzaju prekursorów chemicznych. Zabezpieczono również wszystkie maszyny używane przez sprawców.

Sonda Czy narkotykowi dilerzy to problem w Warszawie? Tak Nie Nie mam zdania

Na terenie posesji zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Jak się okazało po weryfikacji w policyjnych systemach informatycznych, mężczyzna był poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu przez mołdawskie organy ścigania za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe.

Decyzja sądu i kolejne kroki w śledztwie

Dalsze postępowanie w tej bulwersującej sprawie przejęła Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Zatrzymanemu 25-latkowi przedstawiono poważne zarzuty karne, w tym produkcję i posiadanie ogromnych ilości nielegalnych substancji psychoaktywnych. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Otwocku zdecydował o nałożeniu na podejrzanego środka zapobiegawczego. Obywatel Mołdawii został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, w czasie których śledczy będą zbierać kolejne dowody w tej sprawie.