Policja węszy w sprawie Gromdy. Szukają dowodów na radykalny nacjonalizm i przemoc

Do krwawego ataku na młodych Ukraińców doszło w lipcu w stolicy Dolnego Śląska. Szybko zatrzymano dwóch sprawców, a teraz prokuratura szykuje dla nich akty oskarżenia. 27-letni Tomasz M. może trafić za kratki na 5 lat, podczas gdy 45-letni Adam C. usłyszał zarzuty zagrożone karą do 7,5 roku pozbawienia wolności. Starszy ze sprawców jest doskonale znany fanom sportów walki – to uczestnik gal Gromda Fight Club, specjalizującej się w starciach na gołe pięści.

Trzeci napastnik, którego dane personalne są znane policji, pozostaje nieuchwytny i jest poszukiwany od przeszło miesiąca.

Prokuratura prześwietla Gromdę

Po wrocławskim incydencie prokuratorzy z Warszawy zainteresowali się działalnością internetową federacji Gromda oraz powiązanych z nią osób. Śledztwo w tej sprawie oficjalnie otwarto w końcówce lipca. Według prokuratora Piotra Antoniego Skiby, materiały zamieszczane w sieci noszą znamiona skrajnego nacjonalizmu. Publikowane treści, jak ustalili śledczy, atakują głównie obywateli Ukrainy, imigrantów z Afryki, Azji i przedstawicieli innych ras.

Kolejnym powodem do niepokoju okazała się promocja brutalnych rozwiązań.

Treść oraz sposób przygotowania i publikowania tych materiałów uzasadnia również zbadanie, czy doszło do propagowania ideologii ekstremistycznej, czyli nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne

Prokuratura dostrzegła również niebezpieczne tezy sugerujące, że obywatele powinni mieć prawo do samodzielnego wymierzania sprawiedliwości siłą, co godzi w fundamenty państwa prawa.

„Tu jest Polska. To jest nasz kawałek ziemi”

Na oficjalnych kanałach społecznościowych federacji Gromda można znaleźć wpisy uderzające w imigrantów, promujące kulturę chuligańską i siłowe rozwiązania.

W jednym z udostępnionych komunikatów widniało wprost hasło: „Tu jest Polska. To jest nasz kawałek ziemi i nasze zasady. Jeśli komuś się nie podoba, to wynocha”. Takim przekazom towarzyszyły zdjęcia zawodników uzbrojonych w niebezpieczne narzędzia, takie jak młoty czy pałki. Zasięgi tych publikacji są ogromne – stronę Gromdy na Facebooku śledzi obecnie ponad 500 tysięcy fanów.

Przeszukania w całej Polsce

W środę rano, 9 września, nastąpił punkt zwrotny w prokuratorskim postępowaniu. Rozpoczęto ogólnokrajową, zsynchronizowaną akcję policyjną wymierzoną w środowisko powiązane ze sprawą.

W działaniach biorą udział eksperci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, wspierani przez techników i biegłych z zakresu informatyki.

Wszystkie czynności wykonywane są na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Do tej pory policja nie zdradziła dokładnej liczby przeszukanych lokalizacji, ilości zabezpieczonego sprzętu ani ewentualnych aresztowań. Sprawa ma jednak charakter rozwojowy i z pewnością doczeka się dalszych komunikatów w niedalekiej przyszłości.