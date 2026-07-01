Policjanci zabezpieczyli ponad 131 kg narkotyków wartych blisko 6,7 mln zł

Narkotykowy magazyn na Mokotowie

Sprawa rozpoczęła się od intensywnej pracy operacyjno-rozpoznawczej policjantów zwalczających przestępczość narkotykową. Zgromadzono kluczowe informacje, wskazujące, że mieszkaniec Konstancina-Jeziorny może być powiązany z grupą magazynującą i wprowadzającą do obrotu narkotyki w Warszawie.

Kryminalni przez wiele dni prowadzili szczegółowe działania, analizowali dane i zabezpieczali materiały z monitoringu. Dzięki temu ustalili miejsce przechowywania narkotyków oraz sposób działania podejrzanego. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna wykorzystywał mieszkanie na Mokotowie jako magazyn narkotykowy, do którego regularnie przewoził nielegalne substancje.

Milionowy arsenał narkotyków i zatrzymanie

Kulminacja działań nastąpiła kilka dni temu. Funkcjonariusze czekali na odpowiedni moment. Gdy 27-latek opuścił budynek i pojawił się w garażu podziemnym, policjanci błyskawicznie podjęli interwencję. Mężczyzna został zatrzymany, a przy nim ujawniono worki z marihuaną oraz klucze do mieszkania.

Przeszukanie lokalu potwierdziło wcześniejsze ustalenia. W mieszkaniu zabezpieczono dziesiątki worków z narkotykami, tabletki MDMA oraz zbrylone substancje psychotropowe. Policjanci ujawnili też gotówkę i przedmioty do dystrybucji. Łącznie zabezpieczono:

126 kg marihuany,

blisko 3 kg mefedronu oraz

blisko 2 kg MDMA.

Całość to blisko 131 kilogramów o szacunkowej wartości 6,7 miliona złotych. Dodatkowo zabezpieczono ponad 16 tysięcy złotych. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

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