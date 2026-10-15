Policjantka była po pracy na zakupach, gdy zobaczyła pijanego kierowcę. W brawurowym zatrzymaniu pomógł jej mąż

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-15 13:48

Sochaczewska policjantka, będąc po służbie, wraz z mężem dokonała brawurowego zatrzymania pijanego kierowcy. Mężczyzna, który miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu, został ujęty, zanim zdołał stworzyć zagrożenie na drodze. Ich czujność i szybka reakcja zapobiegły potencjalnej tragedii, podkreślając wagę odpowiedzialnej postawy.

Policjantka przy otwartych drzwiach auta pijanego kierowcy. O zatrzymaniu w Sochaczewie przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Policja mazowiecka/ Materiały prasowe

Zatrzymanie obywatelskie policjantki po służbie

Sochaczewska policjantka z Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną była po godzinach pracy na zakupach z mężem. W pewnym momencie para zauważyła Volkswagena, którego kierowca co jakiś czas zjeżdżał ze swojego pasa ruchu. Auto zatrzymało się przy sklepie, a kierowca wszedł do środka.

Chwilę później mężczyzna wrócił do auta z zakupionym alkoholem i próbował odjechać. Policjantka wspólnie z mężem, który jest emerytowanym funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa, uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę.

Policjantka skontaktowała się z oficerem dyżurnym swojej jednostki, który skierował na miejsce patrol. Badanie stanu trzeźwości 65-letniego kierowcy wykazało, że miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, a następnie osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Zarzuty dla pijanego kierowcy 

Po wytrzeźwieniu mieszkaniec gminy Nowa Sucha usłyszał zarzut kierowania pojazdem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do popełnienia przestępstwa. Teraz grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci podkreślają godną uznania postawę policjantki i jej męża, którzy mimo zakończenia służby, w prywatnym czasie wolnym, pozostali czujni i zareagowali na zagrożenie, być może ratując w ten sposób czyjeś życie. 

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Pijany kierowca sam przyjechał na policję

ROLKI