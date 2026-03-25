Mecz Polska - Albania na PGE Narodowym - utrudnienia w Warszawie (26.03.2026)

Barażowe starcie Polaków z Albańczykami rozpocznie się o godz. 20:45, jednak utrudnień i zmian w ruchu należy oczywiście spodziewać się już wcześniej. Od godz. 18:30 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę, na obszary wyznaczone: Al. Poniatowskiego, Al. Waszyngtona, Międzynarodową, Al. Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim oraz Al. Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie obejmą m.in. autobusów komunikacji miejskiej.

Zamknięte mogą zostać również inne ulice, gdyby taką decyzję podjęła policja. "Jeśli ok. godz. 18:30 zostanie zamknięta Sokola od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 - Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. Jeśli będą zamknięte Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, objazdami pojadą linie: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 - Targową, a 146 i 147 - Al. Zieleniecką" - poinformowali stołeczni urzędnicy.

Już po spotkaniu, ok. godz. 22:30 wyłączone z ruchu mogą zostać również Most Poniatowskiego i Al. Jerozolimskie od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Jeśli tak się stanie, linie 146 i 147 pojadą Al. Zieleniecką, a linie: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N7 i Z99 (Rondo Wiatraczna - Pl. Narutowicza) - Mostem Łazienkowskim. Tramwaje linii 7 ruszą objazdem przez Trasę W-Z, a trasy linii 9, 22 i 24 zostaną podzielone. "Po stronie śródmiejskiej składy dojadą do Pl. Starynkiewicza. Na Pradze tramwaje linii 9 i 24 dojadą do pętli przy Teatrze Powszechnym, a linii 22 będą kursowały w pętli z i do Ronda Wiatraczna" - przekazał ratusz.

Mecz reprezentacji Polski w Warszawie - jak dojechać i wrócić ze Stadionu Narodowego? (26.03.2026)

Na mecz na PGE Narodowym najwygodniej będzie wybrać się komunikacją miejską, a szczególnie metrem na linii M2. Do dyspozycji kibiców będą także oczywiście autobusy, tramwaje oraz pociągi SKM i Kolei Mazowieckich. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że od czwartku, godz. 6:00 do piątku, godz. 1:00 kibice z biletami, zaproszeniami lub akredytacjami wydanymi przez UEFA będą mogli przemieszczać się pojazdami WTP w granicach 1. strefy biletowej ZTM bezpłatnie. W tym czasie nie zapłacą również za zostawienie samochodu na parkingach P+R.

Na komunikację miejską dobrze będzie postawić również wracając ze stadionu. Z Ronda Waszyngtona ruszą wtedy dodatkowe kursy na liniach 138 i 509 w kierunku Bokserskiej oraz na Gocław i do Winnicy. "Więcej będzie także tramwajów. Składy linii 9 z pętli Gocławek pojadą: Grochowską, przez Rondo Wiatraczna, Al. Waszyngtona, Al. Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo. Więcej będzie również kursów linii 9 na trasie z P+R Al. Krakowska do Pl. Starynkiewicza. Z Al. Zielenieckiej w kierunku Woli (do przystanku Rogalińska) pojadą dodatkowe składy linii 26" - przekazał ratusz. Także pociągi metra na linii M2 będą podjeżdżały na stacje częściej.

