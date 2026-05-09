Zaginął 15-letni Akim. Nastolatek od kilku dni nie wrócił do domu

Zaginął 15-letni Akim Pimonenko

Trwają poszukiwania zaginionego nastolatka - 15-letniego Akima Pimonenko. Mama ostatni raz widziała swojego syna we wtorek, 5 maja, w metrze przy stacji "Stadion Narodowy". Później ślad po nim zaginął. Chłopiec nie wrócił do domu. Nie nawiązał też żądnego kontaktu z bliskimi.

Rysopis zaginionego Akima

Policjanci z Wydziału Operacyjno - Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI opublikowali zdjęcie i rysopis zaginionego 15-latka.

wzrost: 185 cm

185 cm budowa ciała: dobrze zbudowany

dobrze zbudowany włosy: ciemne

ciemne oczy: niebieskie

W dniu zaginięcia Akim ubrany był w białą bluzę sportową z kapturem, czarne spodnie dresowe oraz niebiesko-czarne buty "NIKE".

- Osoby, które mają wiedzę o miejscu pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z Wydziałem Operacyjno - Rozpoznawczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, tel. 47 723 84 10 lub dyżurnym jednostki, tel. 47 723 75 55. Informacje można również przesłać na adres: [email protected] - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej komendy.

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

Każda informacja o możliwym miejscy pobytu zaginionego nastolatka może doprowadzić do szczęśliwego finału jego poszukiwań.

