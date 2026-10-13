Ponad 650 mln zł na nową siedzibę Sinfonii Varsovii. Największa sala w Polsce

Minęło 16 lat. W końcu jest podpis prezydenta

Zawarcie kontraktu 12 października inicjuje kluczowy, drugi etap powstawania domu dla Sinfonii Varsovii na Kamionku. Generalnym wykonawcą została firma Warbud. Sercem inwestycji będzie imponująca sala koncertowa dla 1877 widzów. Warszawski magistrat podkreśla, że będzie to największa tego typu przestrzeń w Polsce.

Projekt przez lata czekał na realizację. Zwycięzcę międzynarodowego konkursu architektonicznego wyłoniono już w 2010 roku, za kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz. Najlepsza okazała się propozycja austriackiego biura Atelier Thomas Pucher. Start budowy wielokrotnie odkładano w czasie, głównie ze względu na ogromne koszty, które do dziś robią wrażenie.

Całkowity budżet inwestycji przekracza 650 mln zł. Choć kwota wydaje się gigantyczna, w skali miejskich finansów stanowi zaledwie około 2 procent planowanych wydatków Warszawy na 2026 rok. Przedsięwzięcie współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spółka Warbud ma doświadczenie w podobnych realizacjach. Odpowiadała za budowę m.in. siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W stolicy odpowiada z kolei za budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Budowa na Kamionku ruszy jeszcze w tym roku

Podpisy pod dokumentem złożyli dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski oraz prezes Warbudu Nicolas Dépret. Wykonawca wejdzie na plac budowy w ciągu miesiąca. Roboty potrwają 42 miesiące. Pierwsze koncerty w nowym obiekcie mają odbyć się w 2030 roku.

– To ważna inwestycja dla Warszawy, polskiej kultury i prawobrzeżnej części stolicy – zaznaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Kompleks powstanie przy ulicy Grochowskiej 272, gdzie dawniej mieścił się Wydział Weterynarii SGGW. Miasto nabyło ten zabytkowy teren w 2009 roku z myślą o stworzeniu stałego miejsca dla orkiestry, która do tej pory nie posiadała własnej sceny.

– Przez ostatnich kilkanaście lat w Polsce zbudowano około 17 sal koncertowych, ale żadna nie powstała w stolicy. Sinfonia Varsovia nie będzie dłużej orkiestrą bez swojego miejsca – dodał Janusz Marynowski.

Widownia na 1,8 tys. osób i balkony zawieszone w powietrzu

Głównym punktem inwestycji będzie sala z 1877 miejscami dla widzów. Koncepcja zakłada połączenie dwóch układów: klasycznego, prostokątnego kształtu i formy, w której widownia otacza scenę z różnych stron.

Znakomitą akustykę zaprojektowały firmy Müller-BBM i Eckhard Kahle Acoustics. Kubatura sali wyniesie ponad 21 tys. metrów sześciennych. Szacowany czas pogłosu dla średnich częstotliwości to ponad dwie sekundy. Ma to zagwarantować idealne warunki do odbioru i wykonywania muzyki symfonicznej.

Innowacyjna będzie również sama konstrukcja obiektu. Projekt przewiduje zawieszenie dwóch balkonów na specjalnych stelażach mocowanych do sufitu. Salę koncertową otoczy przeszklone foyer, co pozwoli na podziwianie jej wnętrza z pozostałych części budynku.

W potężnym budynku zaplanowano również mniejszą, kameralną przestrzeń dla 400 widzów. Znajdą się w nim ponadto sale prób, garderoby, przestrzenie magazynowe, biblioteka oraz nowoczesne studia nagraniowe, umożliwiające realizację transmisji z koncertów na żywo.

Przestrzeń zaprojektowano tak, aby Sinfonia Varsovia i orkiestry gościnne mogły funkcjonować niezależnie od siebie. Rozdzielenie zaplecza pozwoli na płynną pracę warszawskiej instytucji nawet w dni, kiedy na głównej scenie występować będą inni artyści.

Elementem projektu jest także odrestaurowanie dwóch zabytkowych oficyn i połączenie ich z nowo powstającym budynkiem. Koncepcja uwzględnia też stworzenie trzech zielonych dziedzińców. Ich zadaniem będzie m.in. doświetlenie zaplecza artystycznego zlokalizowanego na pierwszej kondygnacji podziemnej.

Zamiast betonowego muru powstanie „lewitująca” rama

Pierwsza koncepcja zakładała otoczenie kompleksu masywnym, betonowym murem, co spotkało się z protestami mieszkańców. Ostatecznie zmieniono projekt. Zamiast ciężkiej bariery powstanie lekka, ażurowa rama ze stali i aluminium.

Struktura ta zostanie umieszczona na wysokości 3,5 metra, co umożliwi swobodne przechodzenie pod nią. Na górze zaplanowano promenadę spacerową o długości około 400 metrów. Z najwyższego tarasu, zawieszonego ponad 20 metrów nad ziemią, będzie można podziwiać widok na stolicę.

Otoczenie Sinfonii Varsovii zachowa ogólnodostępny charakter. Pomiędzy historycznymi zabudowaniami a nowoczesną salą powstanie ogród, który będzie płynnie łączył się z pobliskim parkiem.