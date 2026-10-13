Ważny odcinek Alei Jana Pawła II w Warszawie przeszedł metamorfozę, która zaskoczy kierowców i pieszych

Trzy parki kieszonkowe i setki nowych roślin

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu ta część ruchliwej alei straszyła szarością i nadmiarem betonu. Drogowcy przeprowadzili jednak szereg rozpłytowań, a odzyskaną przestrzeń przeznaczyli na zieleń. Największą nowością są trzy parki kieszonkowe, z których dwa powstały między ulicą Grzybowską a Parkiem Mirowskim, natomiast trzeci utworzono na odcinku od Grzybowskiej do Twardej.

W nowych strefach wypoczynku posadzono między innymi róże, hortensje, tulipany, geranium oraz liliowce. Mieszkańcy mogą korzystać z zamontowanych ławek i siedzisk. Całość aranżacji dopełnia ozdobna posadzka z płyt w kolorach białym i antracytowym. Co ważne, zmodernizowane chodniki zyskały nowe doświetlenie, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych podczas wieczornych spacerów.

Metamorfoza obejmuje także znaczne powiększenie drzewostanu. Na całym przebudowywanym odcinku pojawi się łącznie 99 nowych drzew. Wśród posadzonych gatunków znalazły się platany, klony, jarzęby oraz wiśnie ptasie i piłkowane. Nowe nasadzenia nie tylko uzupełniają istniejące szpalery, ale tworzą też naturalną barierę odgradzającą pobliskie budynki od hałasu ulicznego.

Ścieżka rowerowa po obu stronach alei

Bardzo ważnym elementem inwestycji była budowa nowej drogi dla rowerów. Dzięki niej cykliści mają teraz do dyspozycji trasy po obu stronach Alei Jana Pawła II na odcinku od Ronda ONZ do Alei „Solidarności”. Rozwiązanie to ułatwia wygodny dojazd do wielu popularnych miejsc w tej części Śródmieścia, w tym między innymi do Hali Mirowskiej.

Wraz z budową ścieżki wprowadzono również istotne zmiany w organizacji ruchu drogowego:

przebudowano wlot w ulicę Twardą, gdzie powstało wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy,

i przejazd rowerowy, ulica Twarda na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Mariańskiej stała się ulicą jednokierunkową.

Wygoda poruszania się jednośladami w tym rejonie miasta będzie w najbliższej przyszłości jeszcze większa. Wszystko za sprawą trwającej równolegle przebudowy prostopadłej ulicy Grzybowskiej, którą prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe