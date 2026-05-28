Potężny pożar lasu pod Wołominem. W akcji ponad 40 zastępów straży

Pożar lasu na Mazowszu. Trwa duża akcja straży pożarnej
Z informacji przekazanych przez serwis Miejski Reporter wynika, że ogień w miejscowości Międzyleś na terenie gminy Poświętne pojawił się po godzinie 13:00. Do walki z żywiołem natychmiast zadysponowano liczne siły ratownicze.
- Na miejscu działają 42 zastępy straży pożarnej. W tym momencie działają już dwa plutony z powiatów mińskiego oraz węgrowskiego. Na miejsce udają się kolejne z powiatów legionowskiego i wyszkowskiego - przekazała w rozmowie z Radiem ESKA mł. kpt. Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Z uwagi na trudne warunki i skalę zagrożenia, zmagania na ziemi wspierane są z powietrza. Strażaków wspomagają dwa samoloty typu Dromader oraz śmigłowiec Black Hawk, co ma pomóc w zatrzymaniu ognia.
Płomienie miały już zająć obszar przekraczający pięć hektarów terenów leśnych. Sytuacja wciąż pozostaje nieopanowana, a pożar nadal się rozprzestrzenia.
Potężny słup dymu unoszący się nad płonącym terenem jest widoczny z daleka. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Współpraca: Mateusz Gołębiewski / Radio ESKA