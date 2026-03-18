Czarny dym spowił Warszawę, pracownik uwięziony w dźwigu. Potężny pożar na Białołęce

Wielki pożar. Trwa akcja ratownicza na Białołęce

W środę (18 marca) na warszawskiej Białołęce doszło do groźnego pożaru na budowie budynku mieszkalnego. Ogień objął całą ścianę, a gęsty, czarny dym unosi się nad miastem i jest widoczny nawet z odległych dzielnic.

Płomienie rozprzestrzeniły się na odcinku około 40–50 metrów elewacji. Początkowo na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, jednak skala zdarzenia szybko wymusiła wysłanie kolejnych sił.

Trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Jedna osoba wciąż znajduje się w dźwigu. Jak informują strażacy, bardzo silne zadymienie na razie uniemożliwia bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji.

Obecnie na miejscu działa już około 10 zastępów straży pożarnej. Ratownicy równolegle gaszą płonącą elewację i przygotowują się do podjęcia uwięzionego pracownika.

Aktualizacja: Mężczyzna został ewakuowany.

Więcej informacji wkrótce.

15