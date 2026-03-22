Pożar willi pod Warszawą. Zawalił się dach, pod gruzami może być starsza kobieta

W Komorowie pod Warszawą doszło do pożaru zabytkowej willi. Ogień zniszczył dużą część budynku.

W trakcie akcji ratunkowej zawalił się dach i strop, co utrudnia strażakom poszukiwania.

Istnieje podejrzenie, że pod gruzami może znajdować się starsza kobieta.

Podwarszawski Komorów stał się miejscem tragicznych wydarzeń. Jak informuje „Super Express”, służby otrzymały zgłoszenie o pożarze o godzinie 8:48. Ogień zajął dwukondygnacyjny, murowany budynek przy ulicy Kolejowej 13. Akcja gaśnicza przybrała niebezpieczny obrót, gdy w płonącej willi doszło do zawalenia się stropu, co poważnie osłabiło całą konstrukcję. Obecnie strażacy przeszukują teren, obawiając się, że pod gruzami może znajdować się zaginiona osoba.

Trudna akcja ratunkowa w Komorowie. Strażacy przeszukują zgliszcza

Działania ratowników są niezwykle ryzykowne z powodu naruszonej konstrukcji budynku.

"Na tę chwilę istnieje przypuszczenie, że pod gruzami może znajdować się jedna osoba. Na miejscu prowadzone są działania gaśniczo-ratownicze, w tym odgruzowywanie zawalonych pomieszczeń ze szczególną ostrożnością z uwagi na bardzo niestabilną konstrukcję" - przekazał w rozmowie z „Super Expressem” mł. kpt. Michał Składanowski.

Z tego powodu strażacy muszą zachować maksymalną ostrożność, aby zminimalizować ryzyko dalszych zawałów i bezpiecznie przeszukać pogorzelisko.

Niepokojące relacje sąsiadów z Komorowa: w zniszczonym budynku mogła przebywać seniorka

Sąsiedzi płonącej willi dzielą się niepokojącymi doniesieniami. Z ich relacji wynika, że w budynku przebywała starsza kobieta. Służby wciąż nie potwierdziły, czy seniorka rzeczywiście znajdowała się w środku, gdy wybuchł pożar. Ratownicy dalej prowadzą poszukiwania i działania gaśnicze.