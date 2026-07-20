Awaria na kolei pod Warszawą. Utrudnienia na jednej z głównych tras

Awaria urządzeń sterowania ruchem wystąpiła na odcinku Otwock - Celestynów.

Pociągi linii R1 mogą kursować z opóźnieniem, zostać odwołane lub jechać w skróconych relacjach.

Koleje Mazowieckie zalecają pasażerom śledzenie bieżących komunikatów.

Awaria utrudnia poranne podróże

Koleje Mazowieckie poinformowały o problemach w ruchu pociągów na linii R1. Przyczyną utrudnień jest awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku pomiędzy Otwockiem a Celestynowem. Podróżni muszą przygotować się na zmiany w rozkładzie jazdy. Przewoźnik nie wyklucza opóźnień, odwołania części połączeń ani skrócenia relacji niektórych pociągów.

Gdzie śledzić komunikaty o opóźnieniach pociągów

Koleje Mazowieckie zachęcają podróżnych do śledzenia bieżących komunikatów publikowanych przed rozpoczęciem podróży. Aktualne informacje dotyczące opóźnień, odwołanych połączeń oraz zmian w relacjach pociągów są dostępne na Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych. Na razie nie podano, kiedy usterka zostanie usunięta i pociągi wrócą do regularnego kursowania.