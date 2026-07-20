Awaria na kolei pod Warszawą. Utrudnienia na jednej z głównych tras

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-20 8:36

Poniedziałkowy poranek przyniósł utrudnienia dla pasażerów Kolei Mazowieckich. Na odcinku Otwock - Celestynów doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało zakłócenia w kursowaniu pociągów linii R1. Przewoźnik ostrzega, że podróżni muszą liczyć się ze zmianami w rozkładzie jazdy.

Pociąg Kolei Mazowieckich przejeżdżający przy peronie. O awarii i utrudnieniach na kolei przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI / SUPER EXPRESS
  • Awaria urządzeń sterowania ruchem wystąpiła na odcinku Otwock - Celestynów.
  • Pociągi linii R1 mogą kursować z opóźnieniem, zostać odwołane lub jechać w skróconych relacjach.
  • Koleje Mazowieckie zalecają pasażerom śledzenie bieżących komunikatów.

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Awaria utrudnia poranne podróże

Koleje Mazowieckie poinformowały o problemach w ruchu pociągów na linii R1. Przyczyną utrudnień jest awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku pomiędzy Otwockiem a Celestynowem. Podróżni muszą przygotować się na zmiany w rozkładzie jazdy. Przewoźnik nie wyklucza opóźnień, odwołania części połączeń ani skrócenia relacji niektórych pociągów. 

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Gdzie śledzić komunikaty o opóźnieniach pociągów

Koleje Mazowieckie zachęcają podróżnych do śledzenia bieżących komunikatów publikowanych przed rozpoczęciem podróży. Aktualne informacje dotyczące opóźnień, odwołanych połączeń oraz zmian w relacjach pociągów są dostępne na Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych. Na razie nie podano, kiedy usterka zostanie usunięta i pociągi wrócą do regularnego kursowania.

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