Ostatnie pożegnanie Krzysztofa T. Strażnik miejski zmarł w trakcie służby

W stolicy pożegnano Krzysztofa T., doświadczonego funkcjonariusza warszawskiej straży miejskiej, który zmarł w trakcie pracy.

Do dramatycznych wydarzeń doszło 10 marca na placu Szembeka, kiedy to 63-latek nagle stracił przytomność w czasie rutynowych działań.

Mimo błyskawicznej reakcji służb i długiej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Wtorkowy pogrzeb miał charakter państwowy i odbył się w asyście pocztu sztandarowego formacji.

Ostatnie pożegnanie Krzysztofa T. z warszawskiej straży miejskiej

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się we wtorek 24 marca 2026 roku o godzinie 11. Mszę żałobną odprawiono w kościele pod wezwaniem Świętego Brata Alberta w dzielnicy Warszawa-Wesoła, gdzie w ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele stołecznej straży miejskiej. Wydarzenie miało bardzo oficjalny przebieg, a honorową wartę przy trumnie pełnili umundurowani koledzy zmarłego funkcjonariusza.

Okoliczni mieszkańcy wciąż nie potrafią pogodzić się z tak niespodziewanym odejściem 63-latka. Jedna z kobiet stojących przed świątynią przyznała, że widywała go regularnie od wielu lat, a zaledwie dwa dni przed tragedią spotkali się obok bloku, gdzie złożył jej serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet.

"Gdy usłyszałam, że Krzysio nie żyje, nie mogłam w to uwierzyć"

Wspomina wstrząśnięta sąsiadka reporterowi "SE". Dodała również, że w jej pamięci funkcjonariusz na zawsze zapisze się jako niezwykle uczynny, sympatyczny i serdeczny człowiek.

Zmarły strażnik miejski Krzysztof T. nie doczekał emerytury

Podczas nabożeństwa żałobnego głos zabrał duchowny, który w poruszających słowach zwrócił się do zgromadzonych w świątyni bliskich oraz współpracowników zmarłego mężczyzny.

"Drodzy synowie, bracia, współpracownicy, poczet sztandarowy warszawskiej straży miejskiej, drodzy przyjaciele i sąsiedzi (...) Krzysztof zmarł nagle, niespodziewanie, w wieku zaledwie 63 lat. Nie zdążył nawet rozpocząć upragnionej emerytury, by odpocząć i cieszyć się tym, co w swoim życiu osiągnął"

Powiedział ksiądz prowadzący mszę. Duchowny odniósł się również do poczucia niesprawiedliwości i smutku, jakie bardzo często towarzyszy bliskim w obliczu tak przedwczesnego odejścia.

"Kiedy po ludzku patrzymy na doświadczenie tej nagłej, niespodziewanej śmierci w służbie, bardzo często rodzi się w naszych sercach żal, a nawet pretensja wobec Pana Boga o to, że życie zakończyło się tak szybko i niespodziewanie"

Następnie kapłan zacytował fragment Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, by nadać szerszy teologiczny kontekst swoim rozważaniom na temat przemijania.

"Święty Paweł przypomina nam, że życie i śmierć nie są naszą własnością. Należą do Boga, od którego pochodzimy. (...) Wszyscy staniemy przed trybunałem Boga, przed trybunałem śmierci. Dlatego nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że umieramy."

W dalszej części kazania duchowny zachęcił wszystkich uczestników pogrzebu do namysłu nad nieuchronnością ludzkiego losu. Zwrócił uwagę, że absolutnie nikt z nas nie jest w stanie uciec przed ostatecznym kresem swojego istnienia.

"Nasze życie jest po to, by czynić dobro i dawać świadectwo miłości. Jeśli naprawdę kochamy naszego zmarłego brata, wszystko, co możemy dla niego zrobić, to modlić się o jego zbawienie"

Zakończył swoją przemowę duchowny. Po mszy żałobnej kondukt udał się bezpośrednio na cmentarz zlokalizowany w dzielnicy Warszawa-Rembertów.

Śmierć strażnika na Placu Szembeka na warszawskim Grochowie

Zdarzenie rozegrało się 10 marca w godzinach porannych w rejonie placu Szembeka na warszawskim Grochowie. Chwilę przed godziną 9 patrole otrzymały wezwanie dotyczące uciążliwych krzyków. W jednym z radiowozów znajdował się 63-letni Krzysztof T. Początek zmiany niczym nie różnił się od innych dni. Mundurowi odbyli rutynową odprawę i spokojnie przemieścili się w wyznaczony rejon.

Sytuacja przybrała dramatyczny obrót na samym miejscu interwencji. W trakcie sprawdzania zgłoszenia 63-letni funkcjonariusz niespodziewanie zasłabł i upadł na ziemię. Jego partner rozpoczął akcję ratunkową i przekazał informacje o zdarzeniu dyżurnemu. Na plac błyskawicznie skierowano dodatkowe siły straży miejskiej oraz karetkę pogotowia. Rozpoczęła się zacięta walka o życie mężczyzny. Ostatecznie pacjenta przetransportowano w ciężkim stanie do najbliższego szpitala.

Niestety, pomimo ogromnego wysiłku całego personelu medycznego, życia strażnika nie udało się ocalić.

Kulisy pracy w straży miejskiej. O czym donosi „Super Express”

Tragiczny finał tej interwencji wywołał ogromne poruszenie w szeregach warszawskiej straży. Z relacji współpracowników zmarłego wynika, że Krzysztof T. już od dłuższego czasu wnioskował do przełożonych o przeniesienie na spokojniejsze stanowisko biurowe, jednak jego prośby nie doczekały się pozytywnego rozpatrzenia. Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy taki przypadek nagłej śmierci mundurowego w trakcie pełnienia służby. Jak podaje „Super Express”, po tej tragedii niektórzy funkcjonariusze postanowili przerwać milczenie i anonimowo ujawnili dziennikarzom trudne realia pracy na warszawskich ulicach.

Źródło: Super Express